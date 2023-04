Caterina Balivo spiazza a Da noi a ruota libera: “Lo faccio se vince il Napoli”

Da noi a ruota libera, la conduttrice fa una spiazzante promessa: “Cosa faccio se vince il Napoli”

È quasi certo e matematico che il Napoli visto il punteggio si aggiudicherà nelle prossime settimane lo Scudetto ed una tifosa sfegatata del Napoli è la conduttrice di Aversa che ospite nella puntata di oggi del talk condotto da Francesca Fialdini ha spiazzato tutti. Infatti, Caterina Balivo ha fatto un’inaspettata promessa nel caso in cui trionfasse la sua squadra del cuore. La conduttrice infatti le ha chiesto:

“Visto che Serena Autieri ha dichiarato che sarebbe disposta se vincesse il Napoli a fare uno striptease, tu cosa faresti? Ti raseresti i capelli?”

“Assolutamente no” è stata la risposta della Balivo che ha escluso anche le altre ipotesi non può tuffarsi dai Faraglioni di Capri perché ha vietato ai figli di farlo mentre senza social potrebbe starci addirittura un mese quindi non sarebbe un ‘sacrificio.’

Caterina Balivo promette: “Se vince il Napoli faccio la pizza in piazza”

In questi giorni sono molte le artiste partenopee che hanno promesso che in caso di vittoria del loro Napoli sarebbero disposte a fare uno spogliarello come Serena Autieri e Marisa Laurito, la conduttrice di Lingo-Parole in gioco, invece, dopo aver definito coraggiosa la Autieri ha smentito che possa fare una cosa del genere mentre ha promesso: “Se si fidano faccio la pizza” E a questo punto Francesca Fialdini l’ha incalzata e ribadito:

“Se il Napoli vince lo Scudetto Caterina Balivo farà la pizza in piazza. Ma lo devi fare davvero!”

Le due poi hanno scherzato sulle rispettive squadre di calcio ed alla fine la conduttrice toscana si è fatta convincere ad andare ai aiutarla a Napoli per preparare queste famose pizze.

Da noi a ruota libera, la conduttrice non nasconde la gelosia nei confronti del marito

Caterina Balivo è legata all’imprenditore e scrittore Guido Maria Brera da tanti anni ed hanno due figli, Guido Alberto e Cora. Ed ospite nel talk di Rai1 condotto da Francesca Fialdini la conduttrice ha confessato: “La gelosia? Lo sono abbastanza.” “Lo hai detto come per dire: ‘Attenzione che se qualcuna si avvicina poco poco…’” l’ha incalzata la Fialdini. A questo punto la Balivo ha spiegato che è già capitato di aver messo a suo posto qualche spasimante del marito: “Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare, ha fatto una fine bellissima, una bella figura plateale”. Di recente, invece, Caterina ospite a Tv Talk ha lanciato una stoccata su Detto Fatto.