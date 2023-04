Chi l’ha visto? Anticipazioni stasera: il mistero infinito di Emanuela Orlandi

Nella puntata di questa sera Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Ancora un mercoledì quello di oggi, 19 aprile 2023, nel quale Federica Sciarelli aggiornerà i telespettatori di Chi l’ha visto sui casi ai quali sta lavorando con il suo gruppo di giornalisti in questo periodo, primo fra tutti quello della sparizione di Emanuela Orlandi, una delle pagine più buie della cronaca: della sedicenne vaticana si sono perse le tracce da quarant’anni esatti, e nel corso della diretta di questa sera la conduttrice avrà in studio Natalina, sorella di Emanuela, già sua ospite tantissime volte in passato. Si riuscirà dopo quarant’anni a scrivere la parola “fine” su questa storia? Emanuela è stata rapita il 22 giugno 1983, poche settimane dopo la scomparsa di Mirella Gregori, un’altra ragazza romana della quale non si hanno notizie dall’inizio di maggio di quello stesso anno.

Chi l’ha visto? Anticipazioni puntata di stasera: il caso della presunta veggente Gisella

Non solo il caso di Emanuela Orlandi: nella prossima puntata del suo programma Federica Sciarelli si occuperà anche di una vicenda che ultimamente sta tenendo banco in tutti i programmi di cronaca e attualità, ossia la storia della presunta veggente Gisella Cardia, salita all’attenzione mediatica nazionale per le ipotizzate apparizioni, lacrimazioni e non solo, della cosiddetta Madonna di Trevignano Romano. Come apprendiamo dalle anticipazioni diffuse alcune ore fa dal sito dell’ufficio stampa della Rai, a Chi l’ha visto stasera verranno fatti vedere documenti e foto riguardanti le ipotizzate apparizioni, lacrimazioni, stigmate e gli altri fenomeni mistici dei quali negli ultimi tempi ha parlato la veggente, tanto da scatenare il fenomeno mediatico in corso. Intanto, com’è noto ormai da giorni, la Procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. Come finirà questa storia?

Federica Sciarelli stasera torna anche sulla morte di Marzia Capezzuti

Infine, proprio pochi minuti fa la pagina facebook ufficiale di Chi l’ha visto ha annunciato che a Pontecagnano, in provincia di Salerno, sono stati eseguiti due arresti per la morte di Marzia Capezzuti: nello specifico, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di Barbara Vacchiano, del marito Damiano Noschese e del loro figlio quindicenne, accusati di omicidio e maltrattamenti. Le ordinanze sono state emesse dal GIP su richiesta della Procura di Salerno. Tutti gli aggiornamenti su questo e molti altri casi nella puntata di Chi l’ha visto che andrà in onda a partire dalle 21.20 di oggi su Rai3, subito dopo la fine di un episodio della soap Un posto al sole.