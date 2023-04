Mara Venier rischia di farsi male in diretta: paura a Domenica In

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 23, 2023 , in Domenica In

Domenica In, la conduttrice scivola dalla sedia: paura in diretta

Attimi concitati nella puntata di oggi di Domenica In perché Mara Venier ha rischiato di farsi male in diretta scivolando dalla sedia. Nello specifico, durante l’intervista a Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, si è sentito ad un certo punto la padrona di casa mettersi ad urlare ed il motivo lo ha spiegato lei stessa: si è abbassata di colpo la sua sedia e stava scivolando. La Venier, visibilmente spaventata ha ammesso:

“Mamma mia che paura, scusate eh ma già sto precaria in piedi…”

E subito dopo, parlando nel suo dialetto, il veneto, ha cercato di sdrammatizzare spiegando la sedia si è abbassata senza motivo.

Mara Venier rischia di cadere e farsi male: “La sedia scende da sola”

Domenica scorsa la conduttrice di Domenica In si è mostrata dolorante e provata per un brutto mal di schiena che l’ha costretta a condurre per tutta la durata del suo talk seduta. Oggi, invece, si è mostrata visibilmente in forma ma l’imprevisto della sedia l’ha spaventata non poco. Scampato il pericolo di farsi davvero male, però, la Venier ha cercato subito di sdrammatizzare dapprima mettendosi ad aggiustare la sedia e poi chiedendo a gran voce un filmato per superare l’intoppo. Insomma alla fine l’imprevisto si è risolto senza nessuna conseguenza e la ‘zia Mara’ ha potuto riprendere l’intervista all’ex compagno di Stefania Pezzopane anche lui apparso preoccupato.

La conduttrice di Domenica In si sfoga duramente: “Cose che non si possono accettare!”

Imprevisto a parte, Mara Venier nella puntata di oggi del suo talk ha avuto tantissimi ospiti ed ha dato ampio spazio a Simona Coccia, per parlare non solo della fine della sua storia d’amore con l’onorevole Stefania Pezzopane (presente nella scorsa puntata) ma anche di tutto l’odio che in questi anni hanno ricevuto solo per il loro amore. La conduttrice quindi alla fine è sbottata: “Posso dire che non si può più accettare l’odio e la violenza solo perché si ama? E questo vale sempre, poco fa ho avuto ospite Rita Pavone ed anche lei è stata pesantemente giudicata per essersi innamorata di un uomo molto più grande.”