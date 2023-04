Mattino 5, imprevisto in diretta: Francesco Vecchi colto di sorpresa

Francesco Vecchi fa un’amara rivelazione: “C’è scappato il morto”

Oggi il conduttore di Mattino Cinque, dopo aver parlato del caso legato all’avvistamento di carri armati alla stazione di Udine in direzione dell’Ucraina, ha posto le sue attenzioni su un fatto grave che sta rendendo la vita davvero impossibile ai cittadini di Roma. Di cosa si tratta? Le buche sulle strade, che purtroppo hanno causato anche la morte di un motociclista nel 2016. A distanza di anni purtroppo la situazione non è affatto migliorata, anzi:

“All’epoca in cui Francesco Caporale morì colpendo una buca…Di buche su quel tratto di strada ce ne erano 57…57 occasioni di morte…I funzionari sono stati condannati in primo grado, ma assolti in secondo…Questa città però resta martoriata…”

E dopo aver fatto questa premessa il collega di Federica Panicucci ha lanciato il servizio per fare il punto della situazione su questa intricata faccenda.

Mattino 5, diretta interrotta da una signora. Il conduttore interviene: “Voglio sentire cosa ha da dire”

Una volta finita la clip Francesco Vecchi ha voluto sentire l’opinione dei suoi numerosi ospiti su questa vicenda. Successivamente si è anche collegato con la sua inviato sul posto, la quale ha intervistato alcuni cittadini davvero inferociti per questo problema che continua a non avere una soluzione. E nel momento in cui Sara Manfuso ha cercato di esprimere il suo punto di vista nel video wall il presentatore non ha potuto non notare una signora comparsa dal nulla, che ha iniziato a protestare animatamente scombussolando la scaletta. Motivo per cui il collega di Federica Panicucci, il quale venerdì scorso ha parlato del ragazzo ucciso da un orso in Trentino, ha bloccato tutti dandole la parola: “Aspetta, scusa Sara…Voglio sentire che cosa pensa questa signora che stava passando di lì…Che dice? “.

Proteste in diretta di una signora, il conduttore la blocca: “Non ne usciamo più”

L’inviata di Mattino Cinque ha dato al parola alla suddetta signora, che dapprima si è lamentata molto per le condizioni in cui verserebbero le strade ed i marciapiedi a Roma, e successivamente non ha poi nascosto tutto il suo disappunto per la questione legata alla spazzatura. E’ quindi intervenuto immediatamente Francesco Vecchi, che visibilmente divertito per il modo in cui ha protestato la signora in diretta, ha subito dichiarato che sull’annoso problema inerente alla spazzatura ne parlerà in una delle prossime puntate perchè c’è tanto da dire:

“Lascio da parte Manuela il discorso sui cassonetti perchè se no non ne usciamo più…”

Poco dopo è tornato a parlare con la Manfuso, la quale non ha nascosto che il problema c’è e va risolto. Ovviamente il presentatore tornerà molto presto ad accendere i riflettori su questa vicenda.