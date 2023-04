Serena Bortone: “Era un grandissimo”, dolore immenso a Oggi è un altro giorno

La conduttrice ricorda il compianto collega a Oggi è un altro giorno

Nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1. La conduttrice e giornalista romana ha ospitato Francesco Gabbani in trasmissione, che tra due giorni, venerdì 14 marzo tornerà in onda in prima serata su Rai1 con il suo Ci vuole un fiore, un anno dopo l’esperimento riuscito al fianco di Francesca Fialdini. Questa volta il cantante due volte vincitore del Festival di Sanremo guiderà in solitaria lo show dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, un tema che Gabbani ha da sempre molto a cuore e che porterà in prima serata con tanti grandi ospiti. Proprio lo scorso anno l’ospite inaugurale del programma è stato il compianto Piero Angela, scomparso la passata estate ma che ha lasciato una traccia indelebile: “Era veramente un grande, un grandissimo della tv e della scienza” ha ricordato Serena Bortone spendendo un doveroso omaggio al divulgatore, conduttore e papà di Alberto Angela nel corso della puntata odierna, mercoledì 12 aprile, di Oggi è un altro giorno.

Il cantante rivela: “Sono pronto a tornare a Sanremo”

La parola è poi passata a Francesco Gabbani, intervenuto in trasmissione a Oggi è un altro giorno per ricordare la sua intervista a Piero Angela, andata in onda nel corso della edizione 2022 di Ci vuole un fiore. Il cantante, intervistato da Serena Bortone nel celebre talk pomeridiano di Rai1 e incalzato dalle curiosità della padrona di casa, ha risposto anche su un possibile ritorno in gara al Festival di Sanremo, dove il cantante ha trionfato con Amen tra le Nuove Proposte nel 2016 e con Occidentali’s karma nel 2017, nella terza edizione guidata da Carlo Conti: “Per me è un luogo felice, tutto è iniziato lì, ma deve essere la canzone a portarmi lì, devo avere un brano bello in grado di onorare la kermesse”. L’ultima volta di Gabbani in gara al Festival è stata nel 2020, dove si è piazzato secondo alle spalle di Diodato con la sua Viceversa, ma da molti definito il vero vincitore dell’edizione.

L’artista confessa: “Avere un figlio è un mio desiderio”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Francesco Gabbani si è lasciato andare anche a confessioni più intime. Il cantautore originario di Carrara, che ha recentemente presentato l’esordio da conduttore in solitaria con Ci vuole un fiore, ha confessato da Serena Bortone un suo grande desiderio: “Avere un figlio è nei miei piani, è uno di quei percorsi che fa parte della vita”.