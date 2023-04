Un passo dal cielo 7, anticipazioni quinta puntata: una vicenda dolorosa

Anticipazioni Un passo dal cielo 7 del 27 aprile: il ritorno di Eva

Stasera è andata in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 7: cosa accadrà nella quinta in onda il 27 aprile? La puntata di giovedì scorso è finita con un colpo di scena: il ritorno di Eva (Rocio Munoz Morales), ex compagna di Vincenzo e madre di Mela. Tempismo perfetto della Fernandez che è arrivata subito dopo la proposta di matrimonio del vicequestore aggiunto a Carolina. La donna ha chiesto a Vincenzo di poter vivere con loro per il momento come una grande e felice famiglia allargata. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Nappi ed Eva? A Gregorio è stato tolto il figlio anche a causa di Manuela che ha dovuto avvisare l’assistente sociale per i problemi dell’uomo con l’alcool. Grazie all’ispettrice, però, lo scultore ha deciso di riprendere in mano la sua vita per riavere con sè il figlio. Mirko ha comunicato alla madre la decisione di andare a vivere con Paron. A quel punto la donna si è vista costretta a dirgli la verità: Luciano Paron non è quel che sembra, l’ha violentata! Il ragazzo è fuggito via sconvolto.

Un passo dal cielo 7, trama quinta puntata: una vicenda dolorosa e intricata

Nella puntata di Un passo dal cielo 7 andata in onda stasera, è stato ritrovato il cadavere di una donna sulla sponda di un fiume. Le indagini hanno portato Vincenzo e Manuela in un mondo incantato in boschi millenari. Manuela si è trovata in pericolo e Nathan, Paron e Gregorio hanno unito le forze per salvarla. Nathan è dovuto anche andare alla ricerca del nipote Mirko. E’ esplosa la gelosia tra Vincenzo e Carolina a causa di Eva. Le anticipazioni della quinta puntata della fiction di Rai1 intitolata “Radici e rami” rivelano che durante una rievocazione della Grande Guerra un ragazzo verrà colpito da una pallottola vera.

Anticipazioni fiction con Giusy Buscemi: il segreto di Carolina

Manuela e Vincenzo scopriranno una vicenda familiare intricata e dolorosa. La collaborazione tra Nathan (Marco Rossetti ha fatto una confessione inattesa) e la polizia diventerà sempre più stretta. Huber verrà cacciato fuori di casa dalla moglie per un motivo sconosciuto. Intanto Carolina andrà in crisi: deve gestire il ritorno di Eva, i preparativi del matrimonio e nascondere un segreto. L’appuntamento con la quinta puntata di Un passo dal cielo 7 è per giovedì 27 aprile in prima serata su Rai1: i colpi di scena sono dietro l’angolo!