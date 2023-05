Affari Tuoi, attimi di grande paura: teso Amadeus, ansia per i concorrenti

Finale concitato nel gioco condotto da Amadeus oggi: il concorrente ha temuto di aver perso… 300.000€

E’ stata una delle partite più sofferte di questa edizione quella di Giovanni, concorrente dell’Umbria, che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, giovedì 4 maggio 2023, come sempre nella fascia oraria dell’access prime time di Rai1, subito dopo il telegiornale delle 20.00 e Cinque Minuti di Bruno Vespa. Affiancato dalla compagna Giorgia, Giovanni, che lavora come agricoltore, è arrivato allo step conclusivo del gioco con tre opzioni: 5€, 100.000€ e il massimo, quindi 300.000€. Più di una volta i due hanno proposto al dottore un’offerta di 80-90.000€ per chiudere il gioco, ma le offerte che il dottore ha fatto loro sono state tutte inferiori, dunque Giovanni ha voluto arrivare fino in fondo, o quasi, fino all’offerta decisiva, che ha scelto di accettare.

Affari Tuoi, vinti oltre 60.000€ stasera: nel pacco c’erano solo 5€

Ha proposto un’offerta di 63.000€ il dottore negli ultimi agitati minuti della puntata di oggi del programma condotto da Amadeus e, consigliato dalla compagna, Giovanni dell’Umbria ha accettato, sottolineando che una cifra del genere richiede ovviamente moltissimo tempo per essere guadagnata. Dei due pacchi rimasti, ha poi indicato quello delle Marche, che avrebbe aperto se non avesse accettato l’offerta: e nel pacco in questione c’erano i 100.000€, motivo per il quale si è arrivati alla fase conclusiva del gioco con due opzioni, il classico tutto o niente, ovvero 5€ o 300.000€. L’altro pacco rimasto è stato quello della Toscana, il numero 3, sul quale Giovanni ha detto dall’inizio: “Sento che lì dentro ci sono i soldi”.

Affari Tuoi, grande suspance sul finale: poi il colpo di scena e la gioia dei concorrenti

Alla fine, dopo alcuni secondi di grande ansia nei quali non è mancata un’interruzione pubblicitaria, Amadeus ha chiesto a Giovanni e Giorgia di aprire il pacco a loro affidato, il numero 11, e con grande sorpresa i due hanno scoperto che all’interno c’erano solo 5€, dunque l’intuizione di Giovanni sul fatto che il pacco numero 3 della Toscana contenesse una cifra molto alta si è rivelata azzeccatissima, come azzeccatissima si è rivelata la scelta di accettare l’offerta di 63.000€, che Amadeus ha commentato dicendo: “E’ forse l’assegno più alto firmato in questa edizione del programma e nella mia breve esperienza alla conduzione di questo gioco”. Tra gli applausi e i festeggiamenti finali, Giorgia poi non è riuscita a trattenere le lacrime.

E’ accaduto qualcosa di analogo ieri sera, alla fine di un’altra puntata i cui ultimi minuti sono stati molto concitati.