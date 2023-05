Al Bano, confessione dolorosa mai fatta prima: “Non ho potuto evitarlo”

La confessione shock del cantante: “Quando mi misi con Romina sapevo che avremmo divorziato”

Il 20 maggio Al Bano ha compiuto 80 anni. Due giorni prima ha registrato all’Arena di Verona una serata evento, 4 volte 20, che andrà in onda domani in prima serata su Canale5. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco per duettare con il cantante di Cellino San Marco: Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Renato Zero e Romina. Con la Power il matrimonio è finito anni fa ma il sodalizio artistico continua. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia dei suoi 80 anni, Al Bano ha fatto una confessione dolorosa e spiazzante prorio sulla sua ex moglie:

“Quando mi misi con Romina sapevo che avremmo divorziato. Nella sua famiglia erano tutti divorziati, compresi gli zii, tutti. Mi resi conto che non avrei potuto evitarlo. Il fatto è che, quando capitò davvero, non me l’aspettavo più, credevo di averla sfangata”.

Ma il cantante è grato a Romina per averlo fatto ritornare in Puglia. Lui era scappato dalla sua terra e non voleva più tornarci. Furono gli occhi da straniera della Power a fargli scoprire le bellezze della sua regione. Oggi Al Bano produce vino e un’area della sua tenuta è adibita a resort.

4 volte 20, Al Bano: “Nei miei confronti c’è sempre stata molta distrazione”

Al Bano Carrisi è famoso in tutto il mondo, ha venduto milioni di dischi, ha una voce potente ancora oggi eppure ogni tanto qualcuno ancora storce il naso. Rivela rammaricato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Intorno a me c’è sempre stata molta distrazione. A un certo punto su di me ha prevalso la favola della bella e del contadino. Si metteva molto in enfasi il personaggio e questo ha nuociuto al cantante”.

Questo è uno dei motivi per cui il cantante pugliese non ha mai amato il gossip.

Il cantante spiazza: “Ho pensato di fermarmi solo quando ha avuto un problema alle corde vocali”

Per Al Bano la musica è il rifugio in cui rintanarsi anche nei momenti più drammatici come quello della tragica scomparsa della figlia Ylenia. Ma ha mai pensato di appendere il microfono al chiodo? Ecco la sua risposta: “Solo quando ho avuto un grave problema alle corde vocali. Ora per fortuna è tornato tutto come prima”. L’appuntamento con il cantante di Cellino San Marco, Romina e tutti gli altri ospiti è per domani sera su Canale5 con 4 volte 20: ci sarà una sorpresa!