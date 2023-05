Alberto Matano: “È un’emergenza”, scaletta stravolta de La vita in diretta

La vita in diretta cambiata in corsa, il conduttore: “Puntata complicata”

È stata tutta incentrata sull’alluvione che ha investito l’Emilia Romagna e parte delle Marche la prima parte della puntata di oggi de La vita in diretta, mercoledì 17 maggio. Il bilancio del disastro è pesantissimo, al momento sono 9 i morti accertati mentre non è certo il numero dei dispersi, circa una decina. Migliaia le persone evacuate a seguito a causa degli allagamenti e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini. La situazione è drammatica ed Alberto Matano scosso e preoccupato ha voluto documentare grazie ai suoi inviati ha raccontato le drammatiche storie provenienti dalle zone più colpite come Forlì e Cesena e quelle eroiche come il salvataggio di un bambino intrappolato insieme alla mamma sull’uscio di casa. Chiuso quest’ampio spazio Matano ha ammesso:

“È evidente che abbiamo dovuto scompaginare tutto ciò che avevamo preparato prima di documentare questa emergenza. È una puntata complicata.”

Alberto Matano, scaletta stravolta del talk di Rai1: “Ma c’è una storia a cui tengo molto”

Dando ampio spazio all’alluvione disastrosa che ha investito l’Emilia Romagna, nella puntata di oggi de La vita in diretta non è stato possibile trattare molti casi di cronaca ma il conduttore ha voluto dare degli aggiornamenti su un caso particolare che lo ha coinvolto e toccato in prima persona. Da Cremona in questi giorni, infatti, è giunta la vicenda assurda ed anacronistica di un’anziana razzista che da anni offende i suoi vicini di origine meridionale arrivando persino ad aggredirli fisicamente e minacciarli di morte. Nel documentare il caso e nel cercare di intervistare l’anziana, l’inviata Lucilla Masucci ha ricevuto un’ombrellata in testa. Oggi, Alberto Matano ancora arrabbiato ha aggiunto:

“C’è una storia a cui tengo molto, l’ombrellata rimane qualcosa che ci mancava in questa nostra Vita in diretta.”

Mentre prima di mandare un video in cui la giovane veniva aggredita dalla vicina non ha nascosto la sua indignazione: “Non ho altro da aggiungere.”

Puntata complicata del talk di Rai1: ultimi aggiornamenti sull’alluvione in Emilia Romagna

Insomma, non è stata una puntata facile quella di oggi de La vita in diretta incentrata sul disastro accaduto in Emilia Romagna. Non solo Alberto Matano ma anche altri conduttori e conduttrici dei programmi sia Rai che Mediaset hanno dato ampio risalto alla tragedia come Eleonora Daniele, Federica Panicucci, Serena Bortone ed il diretto competitor di Matano, Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.