“Bruciata viva”, Eleonora Daniele: racconto agghiacciante a Storie Italiane

A Storie Italiane la terribile vicenda di Maria Antonietta Rositani: “Data alle fiamme dall’ex”

Si è tornato a parlare della drammatica vicenda di Maria Antonietta Rositani nella puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, giovedì 11 maggio 2023, come sempre a partire dalle 10.00 circa su Rai1. La ragione per la quale si è deciso di riparlare della tragedia che ha colpito la donna è legata al fatto che stata fissata per oggi l’udienza della Cassazione per l’ex marito che, lo ricordiamo, dalla Campania ha raggiunto Reggio Calabria in auto e, una volta giunto sul posto, ha aggredito Maria Antonietta dandole fuoco. Era il 12 marzo del 2019 e da quel giorno la donna ha lottato per la vita: oggi fortunatamente sta bene ma il calvario, purtroppo, non è ancora finito.

Storie Italiane, il grido d’aiuto dell’ospite di Eleonora Daniele: “Ho paura”

“Dal giorno dell’aggressione mi sono sottoposta a circa duecento interventi chirurgici e non è ancora finita perchè se voglio stare in piedi devo continuare a sottopormi a delle cure” ha dichiarato oggi Maria Antonietta Rositani a Storie Italiane (la cui diretta ieri è stata interrotta), intervenuta in collegamento da Reggio Calabria, raggiunta dall’inviata Roberta Spinelli la quale ha spiegato che le possibilità, per quanto riguarda la sentenza, sono diverse: per l’ex marito di Maria Antonietta potrebbe essere confermata la condanna in Appello risalente allo scorso anno, ossia 18 anni di reclusione, ma la pena potrebbe anche aumentare o diminuire. “Con la buona condotta quell’uomo rischia di stare in carcere per molti meno anni rispetto al previsto” ha spiegato la giornalista, dando poi la parola alla sua ospite che ha ammesso di avere paura: “Mi affido alla giustizia” sono state le parole della Rositani.

“Storie Italiane accanto a me fin dall’inizio”, il ringraziamento di Maria Antonietta

“Voglio ringraziarti perchè con la tua trasmissione mi sei stata accanto fin dall’inizio” ha detto inoltre Maria Antonietta Rositani ad Eleonora Daniele, non nascondendo: “Oggi essere qui, in attesa della sentenza, è per me un momento molto forte”.

Quella di oggi dovrebbe essere la fine di un lungo percorso giudiziario ma ho tantissima paura. Ho paura della sentenza, paura che quest’uomo possa uscire presto con gli sconti di pena e, soprattutto, che possa uscire non cambiato…

ha dichiarato successivamente la donna. “Credo nella giustizia e spero in una sentenza severa non solo per me ma anche per tutte le donne che putroppo non ci sono più” ha poi concluso la Rositani.