Fiorello sconvolto a inizio puntata: “Momento non bello”, doloroso messaggio

Inizio di puntata doveroso a Viva Rai2: il pensiero per gli abitanti delle Marche e dell’Emilia-Romagna

Non solo sorrisi e leggerezza, il programma condotto da Rosario Fiorello è iniziato con un messaggio toccante lanciato dal conduttore ai residenti dell’Emilia Romagna e delle Marche, regioni colpite da un violento nubifragio che ieri ha provocato delle vittime. Parole di dolore quelle del mattatore di Rai2 che ha voluto dare inizio alla puntata di oggi, 17 maggio, toccando corde profonde e mostrando tutta la sua vicinanza:

“Consentitemi di fare un applauso, un pensiero, agli amici dell’Emilia-Romagna e delle Marche che stanno passando un momento non bello”.

Ha poi proseguito il suo messaggio in diretta sottolineando:

“Speriamo di contribuire a regalare un sorriso, un po’ di buonumore”.

Viva Rai2, tirata d’orecchie per il conduttore: cosa è successo dietro le quinte

Ha dimostrato che il suo programma è una finestra sul mondo, Fiorello, che anche ieri ha lanciato un allarme spiazzato da Baglioni, e oggi in diretta ha voluto mandare un messaggio alle popolazioni colpite dall’alluvione. Non ha però perso la sua verve comica, al contrario ha fatto di tutto per regalare anche oggi al pubblico attento di Rai2 una puntata indimenticabile, proprio come quella di ieri con la sorpresa della figlia per il suo compleanno. Ha infatti raccontato:

“Ho avuto una tirata d’orecchie in questi giorni”.

A quanto pare una signora gli avrebbe fatto notare che non fa cantare Ruggero da molto. Senza pensarci due volte ha quindi passato il microfono al protagonista del morning show della seconda rete, permettendogli di intonare una canzone. Tra una battuta e l’altra ha commentato anche il compenso di Fabio Fazio a Discovery, ironizzando su un possibile passaggio anche del suo programma sul Nove:

“Viva discovery 2 non sarebbe male”.

Alessandro Cattelan dà buca a Fiorello: salta la videochiamata in diretta

Anche oggi lo showman siciliano ha avuto a Viva Rai2 un’ospite d’eccezione, Arisa, peccato però che una persona è mancata all’appello. A quanto pare infatti sarebbe dovuta andare in onda anche una videochiamata con Alessandro Cattelan, artista che in base agli ultimi rumors potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio in Rai. Il conduttore di Rai2 ha provato a chiamarlo in diretta ma il telefono di Cattelan era staccato. Ha poi lanciato un appello invitandolo a richiamarlo, nulla di fatto però. Il collegamento è saltato, ma a chiudere la puntata in bellezza è stata la prof di Amici con la sua voce incantevole.