Francesca Fialdini, stoccata a Mara Venier e Domenica In: “Mi devo accontentare”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 28, 2023 , in Domenica In

Da noi a ruota libera, la conduttrice lancia una stoccata: “Mi devo accontentare, non duro come Domenica In”

Nella puntata di oggi del suo talk pomeridiano di Rai1, Francesca Fialdini si è lasciata scappare una stoccata contro Mara Venier ed il suo Domenica In. Andando con ordine, tra gli ospiti della puntata di oggi del suo talk è stato presente anche Michele Guardì, storico autore televisivo e padre de I Fatti Vostri. Ebbene, durante la chiacchierata con lo storico autore, per giustificare il fatto che non è stato possibile ospitare tutti i presentatori che nel corso degli anni si sono susseguiti alla conduzione del programma di Rai2 la Fialdini ha ammesso sarcastica:

“Io non potevo invitarli tutti perché altrimenti dovrei durare quanto Domenica In e invece duro solo un’ora.”

Francesca Fialdini lancia una frecciatina a Mara Venier: non è la prima volta

La conduttrice di Da noi a ruota libera nella puntata di oggi ha lanciato una stoccata alla sua predecessora nel pomeriggio domenicale. Non è la prima volta, però, che ciò avviene. In una recente puntata, infatti, quando è stato ospite Flavio Insinna per presentare la puntata speciale de L’Eredità, la Fialdini nel suo programma ha trasmesso una clip dei vari ospiti senza però mostrarsi. Elogiata da Insinna ha poi replicato:

“È stata una gioia esserci ma non sono qui per autocitarmi. Io non lo faccio mai.”

E mentre la conduttrice toscana non ama autocelebrarsi inserendosi in clip che riguardano i suoi ospiti, Mara Venier al contrario viene spesso criticata proprio per il fatto di essere, al contrario, presente in quasi tutte le clip dei suoi ospiti.

Il talk di Rai1 ci sarà nella prossima stagione? Le ultime indiscrezioni

Nel frattempo questa stagione televisiva sta per giungere al termine e già si è proiettati nella prossima. È partito il toto-nomi sui programmi, ed i personaggi, che ci saranno e su coloro che invece dovranno dire addio. E per quanto riguarda la domenica di Rai1, mentre è certo che in autunno Mara Venier tornerà in onda con la sua Domenica In, il futuro di Da noi a ruota libera non lo è altrettanto e già circolano i nomi della possibile sostituta ma per avere certezze è necessario attendere la presentazione dei palinsesti. Nel frattempo la Fialdini di recente è stata ospite a La vita in diretta dove ha fatto una drammatica confessione.