Giorgio Marchesi: “Ero perplesso”, confessione su Un passo dal cielo 7

L’attore di Luciano Paron: “Ho avuto qualche perplessità prima di accettare”

Stasera andrà in onda la sesta puntata di Un passo dal cielo 7, ne mancano solo due alla fine che, salvo cambiamenti improvvisi, saranno trasmessi domenica 7 e lunedì 8 maggio su Rai1. Uno dei protagonisti della settima stagione della fortunata fiction ambientata a San Vito di Cadore è Giorgio Marchesi che interpreta Luciano Paron, un allevatore senza scrupoli che inquina la valle con i suoi loschi traffici. Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata in replica de La sposa in cui Marchesi interpretava l’allevatore Italo. L’attore ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale TeleSette:

“Prima di accettare il ruolo di Paron ho avuto qualche perplessità perché temevo fosse troppo simile a quello di Italo de La sposa ma, di fatto, i personaggi sono totalmente diversi”.

Italo non è un uomo senza scrupoli ma un uomo ferito dai dolori della vita. Paron, invece, è una persona ambigua che mostra un po’ di umanità solo con le persone che ama. Marchesi è stato felice di interpretarlo perché gli ha permesso di scrutare a fondo il comportamento di un individuo a tratti spregevole ma che dimostra, dice, “come tutti noi, in fondo, indossiamo più di una maschera nella vita a seconda di chi abbiamo davanti”.

Un passo dal cielo 7, Giorgio Marchesi: “Non vorrei avere addosso lo stress”

Per l’attore che interpreta Luciano Paron, Un passo dal cielo 7 tratta il tema della tutela ambientale in modo intelligente ed efficace. Tutti sul set sono stati attenti a limitare l’impatto della loro presenza in quei luoghi incontaminati dove lo stress della città è lontano anni luce. Confessa Marchesi a riguardo:

“Non vorrei avere addosso lo stress. Quello che mi ha inseguito per tanti anni e che oggi ho imparato un po’ a gestire. Putroppo tra scadenze, incastri e incertezza, l’ansia fa spesso capolino”.

Nuovi progetti per l’attore dopo Un passo dal cielo 7: Studio Battaglia 2 e Vanina Guarrasi

Giorgio Marchesi è uno degli attori più richiesti dalle fiction. Tra non molto tornerà sul set per girare la seconda stagione di Studio Battaglia e da pochi giorni è in Sicilia per girare Vanina Guarrasi accanto a Giusy Buscemi. I due attori, che in Un passo dal cielo sono antagonisti, nella nuova fiction di Canale5 interpreteranno due ex. L’appuntamento con la sesta puntata di Un passo dal cielo 7 è per stasera alle 21:30 circa su Rai1 (QUI le anticipazioni).