Il paradiso delle signore nuova stagione, Francesca Del Fa: “Spoiler su Irene”

Il paradiso delle signore 8, anticipazione bomba di Francesca De Fa: “Irene e Alfredo? Qualcosa succederà”

Ha concesso una lunga chiacchierata a Granelli-La serie, Francesca Del Fa, attrice toscana che da quattro anni presta il volto alla Venere Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore. Il suo personaggio, stagione dopo stagione, è cambiato tantissimo, lei stessa ha rivelato: “Se pensiamo a come sono arrivata è, non dico proprio un altro personaggio, ma mi ricordo che all’inizio ero cattivissima.” Ed in effetti la cinica Irene non solo si è ammorbidita con le sue colleghe ma ha anche trovato l’amore col magazziniere Alfredo, di cui però è segretamente innamorata Clara. A settembre torneranno le nuove puntate ma un clamoroso spoiler lo ha fornito l’attrice:

“Nella nuova stagione vediamo che succederà, è una storia molto travagliata abbiamo visto per un bacio e per il fidanzamento quando tempo c’è voluto… comunque qualcosa succederà.”

“Irene diventerà la nuova capocommessa”: l’attrice dà delle anticipazioni sulla prossima stagione

E non è tutto perché Francesca Del Fa, sempre durante l’intervista sopramenzionata, ha rivelato delle anticipazioni su Irene nella prossima stagione de Il paradiso delle signore. Innanzitutto ha ammesso che continuerà il triangolo amoroso tra Irene, Alfredo e Clara con colpi di scena e risvolti inaspettati anche se non si è sbilanciata. Ha provato inoltre a difenderla, ammettendo che il suo personaggio ha un passato tragico e complicato alle spalle. Ha perso la madre da giovane ed ha un rapporto complicato con il padre. E poi ha aggiunto un altro interessante spoiler sulle puntate di settembre del Paradiso:

“Io ho qualche piccolo spoiler che non posso dire però ormai si può dire, invece, che è una capocommessa.”

Il paradiso delle signore 8 nuovi arrivi nel cast, Francesca Del Fa: “Spero nel feeling sul set”

Infine, l’interprete di Irene Cipriani ha lasciato intendere che ci saranno dei nuovi ingressi nel cast della soap di Rai1 parlando del bellissimo rapporto che si è creato sul set: “Nonostante lavoriamo 12 ore al giorno dopo abbiamo sempre voglia di rivederci. Lavorando così tanto c’è molto feeling e poi, incrociando le dita per quelle che arriveranno, le persone che sono venute in questi anni erano tutte molto bene e secondo me le persone a casa che ci guardano lo notato questo rapporto.” Le riprese della nuova stagione del Paradiso inizieranno a breve e le nuove puntate andranno in onda a settembre sempre su Rai1.