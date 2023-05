Mara Venier atterrita: “Siamo tutti con voi, forza”, toccante messaggio

Conduttrice di Domenica In sconvolta dall’alluvione in Emilia Romagna: “Forza, siamo tutti con voi”

Non ha potuto fare a meno di stringersi simbolicamente con l’Emilia Romagna, Mara Venier. La conduttrice di Rai1, profondamente provata da quanto sta accadendo nel nord Italia, segnato da un alluvione che ha creato disagi, morte e dolore, ha voluto far sentire la sua vicinanza alle persone colpite duramente dal maltempo di questi giorni. Un evento paragonabile a un “terremoto” che ha portato via loro tutto.

“Forza Emilia Romagna, siamo tutti con voi”.

Questo il messaggio della conduttrice Rai. Poche semplici parole quelle dalla signora della domenica su Instagram, ma incisive. Il post è stato riempito di like e sommerso, in pochi minuti, da una valanga di messaggi di solidarietà.



Mara Venier incredula difronte alle immagini viste: la foto che dà speranza

A corredo del commento postato dalla conduttrice di Domenica In su Instagram, una foto (visibile in basso) in cui due ragazzi si abbracciano e baciano sullo sfondo della devastazione. Un messaggio di speranza quello lanciato dalla conduttrice, che ha fatto una toccante confessione di recente. Una speranza che arriva proprio dall’immagine che ha scelto di condividere con un abbraccio simbolico che unisce gli italiani e invita alla reazione. Un invito alla reazione che è arrivato anche da molti suoi colleghi come Fiorello che ha fatto un appello. Intanto domenica prossima la conduttrice di Rai1 è pronta per una nuova puntata del contenitore pomeridiano della prima rete, che si avvicina alla chiusura stagionale.

Domenica In verso la chiusura: quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione

Chiuderà l’11 giugno il programma condotto da Mara Venier. La presentatrice farà compagnia al pubblico ci Rai1 nel day time pomeridiano ancora per poche settimane. Una conclusione, quella del programma, che è stata posticipata. È stata poi aggiunta una data per chiudere in bellezza. L’11 del prossimo mese infatti la conduttrice veneta non sarà in diretta dagli studi di Roma, ma dall’Auditorium di Napoli. Una scelta voluta per festeggiare il sessantesimo anniversario del centro di produzione della regione Campania. Intanto nelle prossime settimane si avvicinano alla chiusura le trasmissioni Rai che hanno fatto compagnia al pubblico a casa per tutta la stagione invernale. Il 30 giugno chiuderanno Alberto Matano con La vita in diretta e Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, mentre la conclusione di È sempre mezzogiorno, Storie italiane e Unomattina è fissata per il 16 del prossimo mese.