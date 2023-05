Viva Rai2, attimi drammatici. Appello di Fiorello: “C’è bisogno di aiuto”

Fiorello ancora provato per il maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna: “C’è bisogno del nostro Paese”

I danni provocati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche ha sconvolto tutti. E così anche diversi programmi televisivi si sono stretti attorno ai luoghi colpiti e alle popolazioni che hanno vissuto ore drammatiche. La conta dei danni è appena iniziata e se continuerà a piovere la situazione potrebbe certamente degenerare. Il conduttore di Viva Rai2 aveva già rivolto ieri un pensiero su quanto accaduto ma visto che le notizie drammatiche di ora in ora non hanno cessato di arrivare lo showman ha deciso anche oggi, giovedì 18 maggio, di aprire la puntata proprio su questo. Dunque ha detto:

“C’è bisogno di aiuto, c’è bisogno di tutti e c’è bisogno del nostro Paese”.

A Viva Rai2 la vicinanza alle popolazioni in difficoltà: “Cerchiamo di farvi sorridere”

Pensare di avere il buonumore visto quanto sta accadendo a causa del maltempo è davvero difficile. Tuttavia Fiorello, che ha avuto un ospite speciale, ha provato ugualmente a fare il suo lavoro. E così, dopo aver detto che oggi il pensiero va certamente agli amici dell’Emilia Romagna e di parte delle Marche, ha aggiunto: “Cerchiamo oggi per quanto è possibile di farvi sorridere”. Il conduttore non ha nascosto la grande preoccupazione, però, per le notizie che stanno trasmettendo tutti i telegiornali e si è detto speranzoso che le condizioni meteo possano migliorare. Poi ha concluso:

“Ma soprattutto c’è bisogno della forza dell’Emilia Romagna e delle Marche perché in queste situazioni loro sanno come fare per alzarsi sempre con il sorriso sulla labbra. Siamo con voi. Che il buonumore vi giunga copioso”.

Tutte le notizie commentate oggi da Fiorello

Oltre a parlare del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna come ogni giorno a Viva Rai2 sono state date e commentate molte altre notizie tra cronaca, attualità e informazione generale. Per tutta la puntata, ad esempio, si è discusso di Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese condannato a tre anni di carcere. Lo showman ha creato una gag esilarante in cui l’ex Presidente si trova dietro le sbarre così come avviene a Mare fuori. Spazio poi alla notizia sulla tassazione agevolata, ovvero un bonus fiscale, per il rientro in Italia di cervelli e professionisti in fuga. E proprio su questo il conduttore ironizzando ha detto: