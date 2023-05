Mattia Zenzola, incredibile proposta dopo Amici: “Mi fa un certo effetto”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 23, 2023 , in Amici di Maria De Filippi

Il vincitore di Amici 22 sulle proposte di lavoro ricevute: “E’ presto per fare progetti”

Non si è ancora fermato un attimo, il ballerino di latino americano, da quando ha alzato la coppa da vincitore del talent di Canale5. E tra impegni in tutta Italia, e ospitate nei programmi televisivi, Mattia Zenzola ha trovato il tempo di rilasciare un’intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Qui sono state ricordate le due proposte di lavoro che l’allievo di Raimondo Todaro ha ricevuto durante la finale. Ovvero ballare all’importantissimo spettacolo OnDance di Roberto Bolle, nella piazza del Duomo di Milano, e ballare in una delle compagnie più importanti di latino americano, Burn the floor. A tal proposito il ballerino ha detto:

“Fanno un certo effetto. Roberto Bolle è il numero uno della danza. Per quanto riguarda il futuro, però, è presto per fare progetti. Continuerò a studiare, poi si vedrà”.

Mattia Zenzola sulla possibilità di entrare nel corpo di ballo del talent: “Non sarebbe bello, di più”

Nel corso dell’intervista al settimanale sopracitato, sempre per quanto riguarda il futuro lavorativo, viene chiesto al ballerino di latino americano se, qualora arrivasse la proposta di Maria De Filippi di lavorare il prossimo anno come ballerino professionista di Amici, accetterebbe o meno. Lui risponde:

“Il talent è come una seconda famiglia. Tornare dentro per lavorarci non sarebbe bello, di più”.

Al momento, intanto, è presto per dire cosa accadrà e il vincitore del talent, dopo un importante traguardo, si sta godendo giorno per giorno e sta passando più tempo possibile con la sua famiglia e Christian che non vedeva da più di otto mesi.

L’ex allievo di Amici e il rapporto speciale con la vincitrice della categoria canto: “Le voglio un bene dell’anima”

Spazio poi, durante l’intervista, al modo in cui il ballerino ha festeggiato una volta rientrato a casa, in Puglia, dalla sua famiglia. Ad aspettarlo, oltre ai genitori, c’era anche l’ex allievo dell’anno scorso Christian con cui è rimasto un rapporto fraterno. Ma ad aspettare Mattia Zenzola c’erano soprattutto i famosi panzerotti pugliesi di cui è ghiotto. Infine viene chiesto al ballerino il rapporto con Angelina Mango con cui ha condiviso la finale e l’ultima sfida.

“Sono un suo fan. Ci siamo dati appuntamento a Milano. E’ un’artista fuori dal comune e le voglio un bene dell’anima”

risponde l’ex allievo. E sull’ipotesi di farsi un tatuaggio per ricordare la vittoria del talent non ha dubbi: “Sarebbe il modo giusto per rendere eterna la felicità che sto provando adesso”.