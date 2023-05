Bomba a Mattino Cinque, Francesco Vecchi incredulo: “Notizia sbalorditiva”

Federica Panicucci impressionata in diretta: “La scienza ha fatto passi da gigante”

Francesco Vecchi e la sua collega, dopo aver salutato i numerosi telespettatori come d’abitudine, hanno dato vita alla puntata di oggi di Mattino 5. E a prendere subito la parola è stata la conduttrice del rotocalco mattutino di Canale 5, asserendo che è circolata in queste ultime ore una bellissima notizia:

“Noi partiamo subito con una notizia bella perchè parliamo di scienza e dei passi in avanti che ha compiuto fino a questo momento…”

E’ quindi intervenuto il giornalista al fianco di quest’ultima, asserendo di credere abbia introdotto con le parole giuste l’argomento del giorno: “Dei passi…Brava…Hai detto bene…”

Francesco Vecchi non lo nasconde: “Questa notizia è sbalorditiva”

Il presentatore di Mattino Cinque ha quindi rivelato che questa notizia è davvero clamorosa sotto diversi punti di vista:

“Io credo proprio sia una notizia sbalorditiva…Ci ha sbalordito tutti perchè un uomo che era paralizzato è tornato a camminare sulle sue gambe grazie ad un dialogo digitale…”

Il collega di Federica Panicucci, il quale giorni fa non ha nascosto tutto il suo stupore per il modo in cui è scoppiata una rissa sugli spalti di uno stadio durante una partita di calcio tra bambini, ha quindi tenuto a spiegare che questo uomo è incredibilmente tornato a camminare usando il pensiero: “Ed in questo modo è ripartito…” Fatta questa dovuta premessa ha quindi lanciato il servizio per approfondire l’argomento.

Mattino 5, il conduttore stupito: “E’ davvero incredibile”

Una volta finito il suddetto servizio Francesco Vecchi, stavolta da solo in studio, ha quindi subito preso la parola presentando il suo ospite in collegamento, al quale ha chiesto di spiegare cosa vuol dire in parole povere ‘ponte digitale’. E l’ospite in diretta su Canale 5 ha rivelato che questo termine si usa quando si deve parlare di una connessione che si instaura tra la corteccia celebrale ed il midollo spinale:

“Noi siamo ‘costruiti’ in maniera tale che questi collegamenti avvengano in maniera biologica…In assenza di questi bisogna sostituire con dei dispositivi tecnologici, come in questo caso…”

Ovviamente il collega di Federica Panicucci non ha nascosto tutto il suo stupore per ciò che la scienza è riuscita a fare ridonando l’uso delle gambe a questo uomo paralizzato da diversi anni dopo un grave incidente in bicicletta: “E’ davvero incredibile…Siamo stati in grado di tradurre gli impulsi biologici in un linguaggio digitale da mandare alla gamba…” Insomma tutto ciò rappresenta senza ombra di dubbio una svolta in ambito scientifico.