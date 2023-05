Natasha Stefanenko vicina alle lacrime a Italia Si: “Sono qui grazie a Frizzi”

Italia Si, l’attrice e conduttrice ricorda Fabrizio Frizzi: “Mi ha lanciata in tv”

E’ stata Natasha Stefanenko la protagonista dell’intervista del “podio della vita” nella puntata andata in onda oggi, sabato 27 maggio 2023, del programma condotto da Marco Liorni. Nell’intervista in questione Natasha si è raccontata a 360 gradi parlando sia della sua vita privata che della sua carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata con Fabrizio Frizzi nel 1997 quando ha condotto Per tutta la vita, show con protagoniste coppie prossime al matrimonio, trasmesso in prima serata su Rai1. “Fabrizio mi ha lanciata, se oggi sono qui è grazie a lui” ha detto Natasha, rivelando poi:

All’epoca non c’erano i cellulari e Fabrizio per contattarmi e propormi di condurre con lui quel programma ha telefonato a casa di mia suocera

“E’ stato molto simpatico” ha aggiunto subito dopo.

“Ricordare Fabrizio Frizzi mi commuove”, l’ospite di Marco Liorni sfiora le lacrime

Successivamente Natasha Stefanenko ha raccontato che alcune ore fa, mentre era in viaggio verso Roma per partecipare, appunto, a Italia Si, ha cercato nel suo telefonino alcune foto del marito Luca Sabbioni per dedicargli un post su instagram essendo oggi il suo compleanno: proprio cercando le foto per il post, si è imbattuta in un video di alcuni anni fa realizzato da Fabrizio Frizzi per una campagna benefica di raccolta fondi da lei organizzata. “Sarà stato solo un caso?” ha chiesto, sorpreso dalla concidenza, Marco Liorni. Dunque il breve video in questione è stato trasmesso e il pubblico di Rai1 ha potuto vedere Fabrizio fare un appello per una raccolta fondi contro i tumori infantili. “E’ stato subito disponibilissimo” ha commentato Natasha con gli occhi lucidi, ammettendo: “Rivederlo in questo video mi ha commossa”.

Italia Si: Natasha Stefanenko presenta il suo libro “Ritorno nella città senza nome”

Sul finire dell’intervista, l’ospite di Marco Liorni ha parlato ovviamente anche del suo libro “Ritorno nella città senza nome”, pubblicato da poco, un libro che è per l’80-90% autobiografico, ha spiegato. Prima di lasciare lo studio, Natasha è salita sul podio per commentare alcune delle notizie della settimana, prima fra tutte quella relativa ad Andrea Santacatterina, il ragazzo licenziato dal suo datore di lavoro per aver chiesto un giorno di permesso dal lavoro per poter andare a spalare il fango nelle aree devastate dall’alluvione (peraltro poco prima Andrea è intervenuto di persona in studio e durante la sua ospitata un signore in collegamento ha avuto un lieve malore): “Ho sentito la sua storia. La mamma dei ‘non si dice’ è sempre incinta” ha commentato Natasha.