Serena Bortone commossa, giorno tristissimo: “Sono trascorsi dieci anni”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice addolorata per la morte di un grande artista: “Sono trascorsi dieci anni”

Nella puntata odierna del suo talk pomeridiano su Rai1, Serena Bortone commossa ha voluto ricordare Little Tony nell’avvicinarsi del suo anniversario di morte. Il cantante, infatti, si è spento il 27 maggio 2013.

“10 anni fa ci lasciava Little Tony ed è un piacere per noi ricordarlo”

ha ammesso commossa la conduttrice e subito dopo ha presentato i vari ospiti, tra cui il cantante Michele ed il critico musicale Gino Castaldo che hanno tratteggiato il cantante sia dal punto di vista privato che soprattutto professionale attraverso i loro ricordi di una vita.

Serena Bortone, giorno tristissimo per la musica: “Era pieno di gioia di vivere”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, la conduttrice, che ieri ha parlato di un tragico incidente, ha lasciato un ampio spazio al ricordo di Little Tony. L’artista, il cui nome era Antonio Ciacci era nato Tivoli il 9 febbraio 1941. Nel 1958 viene notato da un impresario inglese, Jack Good, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l’Inghilterra: è lì che si innamora del rock’n’roll. Rientrato in Italia, nel 1961 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Adriano Celentano. I due si classificano al secondo posto con il celebre brano 24 mila baci. Il vero successo, tuttavia, arriva nel 1966 con Riderà. L’anno dopo partecipa a Sanremo con Cuore matto e nel 1970 conquista la kermesse con La spada nel cuore, in coppia con Patty Pravo. Oltre che per le doti canore la conduttrice ha voluto porre l’accento anche sul suo carattere e sul suo modo di essere:

“Aveva uno spirito fanciullesco ed era pieno di gioia di vivere.”

Romina Carrisi ricorda Little Tony: “Era estremamente carismatico, gentile ed umile”

Presenza fissa di Oggi è un altro giorno, anche Romina Carrisi ha voluto fornire un suo personale ricordo su Little Tony: “L’ho conosciuto ad un Festival organizzato da mio padre in Puglia. Era estremamente carismatico, gentile, umile ed estremamente professionale.” Il cantante è scomparso il 27 maggio di dieci anni fa per un tumore ai polmoni. La figlia di recente ospite a Domenica In di Mara Venier aveva confessato: “Non ha mai voluto che trapelasse nulla, non l’ha detto nemmeno agli amici più cari.”