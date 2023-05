“Ennesima tragedia”, Serena Bortone senza parole a Oggi è un altro giorno

La conduttrice di Oggi è un altro giorno scossa: “Ancora tragedie per il maltempo”

Sono ore difficili queste per l’Emilia Romagna, regione nuovamente colpita da una terribile ondata di maltempo che, com’è accaduto qualche settimana fa, ha causato vittime, dispersi e migliaia di sfollati. Su ciò ha posto l’attenzione Serena Bortone aprendo la puntata del suo programma andata in onda oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Prendendo la linea, come da tradizione, poco dopo le 14.00, subito dopo la fine del TG1 Economia, la conduttrice, circondata dai suoi ospiti e dagli affetti stabili, ha detto infatti: “Siamo vicini con il cuore alle persone che purtroppo hanno perso la vita in questa ennesima tragedia del maltempo che da ieri sta colpendo l’Emilia Romagna”.

A Oggi è un altro giorno Rosanna Banfi, Alessandra Canale e la figlia di Massimo Ranieri

Fatta la premessa sul maltempo, Serena Bortone ha presentato gli ospiti della puntata di oggi, ossia Alessandra Canale, Rosanna Banfi e Cristiana Calone. Su quest’ultima la conduttrice ha detto “E’ l’unica figlia riconosciuta di Massimo Ranieri e tra poco racconteremo la sua storia con questo papà straordinario”, mentre alla figlia di Lino Banfi ha detto “Tua mamma Lucia non c’è più ma in realtà c’è, è come se ci fosse”, abbracciandola. Prima della fine dell’anteprima, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha annunciato ovviamente anche una lunga pagina sulla politica e sul maltempo, collegandosi velocemente con il suo inviato Valerio Scarponi, presente proprio in uno dei luoghi più colpiti dai nubifragi che si sono abbattuti tra ieri e oggi causando l’esondazione di fiumi, allagamenti, frane e danni di ogni genere.

Ultime settimane di programmazione per Oggi è un altro giorno, in onda fino al 30 giugno

Le prossime settimane saranno le ultime, come abbiamo già accennato di recente, per la trasmissione condotta da Serena Bortone che, assieme a La vita in diretta, a differenza di altri programmi del daytime di Rai1 come Unomattina, Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno e L’Eredità, non chiuderà i battenti a metà bensì a fine giugno, quindi sarà in video fino all’inizio dell’estate, esattamente fino a venerdì 30. Sembra improbabile, poi, un ritorno del programma a settembre, come si è ampiamente scritto in rete di recente, dato che il nome di Serena Bortone sembra essere sempre più a rischio e da tempo circolano nuovi nomi per la fascia oraria compresa tra le 14.10 e le 16.00 da settembre, mentre in estate lo slot orario in questione vedrà, tanto per cambiare, le repliche di Don Matteo.