Stefano De Martino su Rai2, ospiti serata scudetto: a Napoli arriva Emma

L’atteso evento si avvicina: due artiste sul palco dello stadio Diego Armando Maradona

Si avvicina la tanto attesa festa per la vittoria del Napoli dello scudetto. Si tratta di un evento speciale che andrà in onda su Rai2 domenica 4 giugno 2023 in diretta televisiva e che vedrà alla conduzione Stefano De Martino, al settimo cielo per il trionfo della sua squadra del cuore. Nella giornata di oggi a svelare quali ospiti ci saranno è stato il presidente del Napoli al TgR Campania. I telespettatori e tifosi degli azzurri vedranno sul palco anche due famose e amate artiste. Una è Emma Marrone, ex fidanzata del noto conduttore e ex allievo di Amici, e l’altra è Arisa, che in questi giorni ha scatenato delle vere e proprie polemiche sui social per le dichiarazioni fatte su Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio.

Festa della premiazione della squadra campione d’Italia: “Sarà raccontato il grande sentimento azzurro”

Questa domenica su Rai2 il pubblico da casa potrà seguire i festeggiamenti del Napoli per celebrare il terzo scudetto. In diretta avverrà la consegna della coppa e delle medaglie alla squadra di Luciano Spalletti. Al timone di questa serata è stato scelto Stefano De Martino, che non poteva perdere l’occasione per celebrare la vittoria del campionato da parte della sua squadra preferita dopo la partita contro la Sampdoria. A svelare chi sono gli ospiti ci ha pensato il presidente del Napoli al TgR Campania. A mettere piede nello stadio di Diego Armando Maradona oltre a Emma Marrone e ad Arisa, saranno anche Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo con il nuovo inno, Clementino, Stash ed Enzo Avitabile. E’ stata resa nota anche la partecipazione di alcuni attori: “Racconteranno come il grande sentimento azzurro ha preso non solo l’intera città, ma tutto il resto del mondo“.

Il famoso presentatore scelto per la serata speciale: “In conduzione con la sua classe e simpatia”

Il presidente del Napoli e imprenditore Aurelio De Laurentiis intervistato dalla Rai ha fatto sapere in anteprima qualche anticipazione esclusiva sui partecipanti alla serata speciale che si avrà luogo al Maradona per festeggiare la premiazione della squadra campione d’Italia:

“Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione con la sua classe e simpatia. La gente si divertirà e si coinvolgerà insieme a noi”.

Inoltre ha precisato che hanno voluto privilegiare la città e la canzone napoletana, anche quella nuova, dato che a tal proposito di saranno i rapper.