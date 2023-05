Terra Amara, evento incredibile sul set. Cetin: “Non lo dimenticherò mai”

L’attore di Terra Amara racconta un momento pazzesco della sua carriera: “E’ stata un’esperienza incredibile”

Mentre ogni giorno, dal lunedì alla domenica, continua il grandissimo successo della soap turca uno degli attori protagonisti si è raccontato sulle pagine del magazine Dreamers. Si tratta di Aras Senol che interpreta Cetin, braccio destro di Yilmaz e Fekeli e presto marito di Gulten. Quasi nessuno lo sa ma l’attore ha lavorato addirittura con Ridley Scott per uno spot girato in Turchia. Inizialmente doveva essere una donna la scelta per quel ruolo ma il regista quando ha visto Aras non ha avuto dubbi e ha cambiato tutto.

“E’ stata un’esperienza incredibile che non dimenticherò mai”

racconta a tal proposito l’attore. Quest’ultimo, inoltre, ricorda di aver lavorato benissimo con il grande regista che, addirittura, l’ha supportato e gli ha messo una mano intorno alla spalla.

Il personaggio di Cetin non ha dubbi: “Mi colpirebbe lei anche nella realtà”

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara (QUI le anticipazioni) l’attore, nel corso dell’intervista alla fonte sopracitata, si apre dal punto di vista sentimentale e privato. Per prima cosa quando gli chiedono chi tra i volti della soap potrebbe piacergli nella realtà lui risponde:

“Come attrici nessuna perché sono tutte colleghe. Come personaggi penso che risponderei comunque Gulten. Perché è molto innocente e di cuore puro”.

Nella realtà, intanto, il cuore di Aras Senol batte da un anno e mezzo per Eylul. Si tratta della sorella di un suo caro amico. Si conoscevano ed erano amici da prima ma poi hanno capito che provavano qualcosa di più l’uno per l’altra. Non sono ancora fidanzati ufficialmente, come specifica l’attore, ma i presupposti per stare insieme ancora a lungo ci sono tutti.

Sul grande successo di Terra Amara l’attore dice: “Non me l’aspettavo”

Così come accaduto con precedenti serie turche di grande successo, come DayDreamer – Le ali del sogno e Love is in the air, anche questo nuovo progetto sta letteralmente spopolando in tutto il mondo. Non solo il grande successo è avvenuto inizialmente proprio in Turchia, dove la serie è stata confermata per ben quattro stagioni (andate già tutte in onda), ma anche in tantissimi altri Paesi è stata ed è molto apprezzata. Tra questi c’è ovviamente l’Italia dove la soap ogni giorno fa il record di ascolti tra share e numero di telespettatori. Su questo il volto di Cetin dice: