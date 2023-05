Tutti i sogni ancora in volo, Massimo Ranieri ferito: “Delusioni e batoste”

Massimo Ranieri si mostrerà in una versione inedita nel suo programma: “Corretto far conoscere anche le spine”

Manca meno di una settimana per il debutto su Rai1 del nuovo programma dell’artista che terrà compagnia ai telespettatori in prima serata. Intervistato dal settimanale Tele Sette il cantante anticipa come sarà il suo show Tutti i sogni ancora in volo e promette di mostrarsi in una veste inedita rispetto a quella a cui il pubblico è abituato. Infatti dice che per tanti anni ha ritenuto giusto non mostrare troppo di sé e far vedere solo il lato positivo e artistico.

“A un certo punto, però, mi sono detto che era corretto far conoscere non solo rose e fiori ma anche le spine”

aggiunge. A cosa si riferisce? All’amore che ha scalfito tanto dolore e tante cicatrici. “E’ inutile negarlo, le delusioni e le batoste sono tante” conclude.

Le parole dell’artista per la co-conduttrice di Tutti i sogni ancora in volo: “E’ di una bellezza sconvolgente”

Ad affiancare l’artista nel corso dell’evento sarà Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, attrice ed ex ballerina. Nel corso dell’intervista al settimanale sopracitato Massimo Ranieri, dopo le parole della figlia, spiega che Rocio sarà sul palco con lui tutte le volte che avrà bisogno di una presenza femminile. Poi, dopo averla definita “una meravigliosa creatura”, su Rocio Munoz Morales aggiunge:

“E’ di una bellezza sconvolgente, bravissima attrice nonché ex ballerina. Quale miglior compagno potevo avere e desiderare per questa occasione?”.

L’artista a tal proposito riflette sul fatto di essersi accaparrato tre artiste in una sola professionista e ironizza dicendo: “Una sorta di prendi tre e paghi uno”.

Massimo Ranieri tra ospiti e varietà: tutte le anticipazioni sul programma

Non sarà da solo l’artista che, oltre a Rocio Munoz Morales, lascerà il palco a molti colleghi e amici e con altri lo condividerà in performances emozionanti e racconti di vita. Tra i nomi previsti ci sono il comico Enrico Brignano, Diodato, Gianni Morandi e grandi talenti provenienti dal mondo della danza. La scenografia sarà in stile anni Sessanta e Settanta e tutto lo show sarà accompagnato da un’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis e da un corpo di ballo coreografato da Grazia Cundari. A Tutti i sogni ancora in volo ci sarà spazio per ripercorrere i sessant’anni di carriera dell’artista e per omaggiare il varietà di una volta con storie, aneddoti personali e tanta buona musica.