Un posto al sole anticipazioni: Giulia in pericolo, messaggio shock per Lara

Anticipazioni Upas dal 15 al 19 maggio: momento difficile per Franco

Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni della prossima settimana annunciano clamorosi colpi di scena. Terrà ancora banco il triangolo formato da Lara, Roberto e Marina e la decisione di Angela e Franco di trasferirsi in Sicilia. Nelle puntate dal 15 al 19 maggio, Franco Boschi vivrà un momento molto complicato: dopo aver perso il lavoro dovrà vendere il garage. Bianca riuscirà finalmente ad aprirsi con la mamma. Ferri, sconvolto dopo l’addio di Marina, darà un bacio a Lara. La Martinelli sarà riuscita a mettere definitivamente fuori gioco la Giordano? Mariella e Cerruti avranno un’altra discussione. Guido e Castrese cercheranno di farli riappacificare. Angela e Franco si riavvicineranno e prenderanno una drastica decisione: lasciare Napoli. Intanto Giulia si troverà in pericolo, finirà nel mirino del clan di Eduardo. Attimi di terrore per Lara: quando credeva di aver finalmente raggiunto il suo obiettivo una donna misteriosa rischierà di mandare a monte i suoi piani. Momenti di sconforto anche per Giulia che, dopo aver ricevuto le minacce di Eduardo, scoprirà che sua figlia e Franco hanno intenzione di partire. Bianca, Angela e Franco usciranno definitivamente di scena?

Un posto al sole, trame settimana prossima: decisione improvvisa di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che l’amicizia tra Cristina e il piccolo Tommaso rallegrerà Roberto ancora sconvolto dopo la partenza di Marina. L’imprenditore, dopo la mossa a sorpresa di Lara, prenderà una decisione istintiva e imprevedibile sulla donna. Dopo aver informato Giulia, Angela e Franco si apprestano ad avvisare Renato. La decisione ormai è presa: si trasferiranno in Sicilia. Ornella darà un suggerimento a Raffaele per non avere sempre Otello tra i piedi. Marina, con la sua decisione di tenere lontano Roberto, lo spingerà ancora di più tra le braccia della Martinelli.

Anticipazioni Soap Rai3, nuovi episodi: una telefonata improvvisa

Nei nuovi episodi di Upas una telefonata improvvisa potrebbe compromettere tutti i piani di Lara. Qualcuno rivelerà il suo segreto e cioè che Tommaso non è suo figlio ma è stato comprato? Speranza inizierà a trascurare Samuel a causa dello studio. Micaela si darà da fare per consolarla. Mariella si renderà subito conto del pericolo in arrivo ma la nipote non riuscirà a fare nulla per salvare la situazione. Intanto l’attrice di Diana ha svelato un’anticipazione sul suo personaggio. L’appuntamento con la storica soap è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3.