Verissimo, il dramma di Mattia Zenzola: “Emorragia, rischiato la vita”

La mamma di Mattia Zenzola racconta la paura per la nascita del figlio

Intervista commovente quella rilasciata dal vincitore di Amici 22 durante la puntata speciale che oggi Verissimo ha dedicato proprio al talent di Canale5 con i finalisti, molti professori, parte dei giudici, ex allievi e genitori. Per quanto riguarda il ballerino di latino americano una delle sorprese più belle che ha ricevuto è sicuramente quella della sua mamma che dalla Puglia è volata fino a Milano. I due condividono un rapporto speciale e molto stretto e la donna ha definito il figlio “un dono di Dio” che è il motivo per il quale gli ha dato anche questo nome. Il loro legame parte da lontano in quanto la signora ha raccontato di avere avuto problemi durante la gravidanza e anche alla nascita. Proprio su quest’ultima ha detto:

“Lui stava rischiando la vita e io ho avuto un emorragia”.

Il vincitore del talent si commuove a Verissimo ricordando i problemi di salute del padre

Oltre alla sorpresa bellissima ricevuta con l’arrivo della mamma Mattia Zenzola ha detto di aver toccato il fondo quando il padre si è sentito male in casa. Il ballerino ha spiegato che il padre ha avuto problemi di salute e che, essendo avvenuti durante il Covid, tutto è stato più complicato.

“E’ stato pesante perché tutte le ambulanze erano impegnate, io che impazzivo”

ha spiegato con le lacrime agli occhi il ballerino. Poi ha parlato del rapporto speciale che ha con il papà, suo primo fan e accompagnatore da sempre alle gare. E proprio ricordando quando il padre si è sentito male il ballerino ha detto: “Ho provato per alcuni minuti più volte cosa significa perdere un papà e ho capito un sacco di cose”.

Doppia sorpresa per Mattia Zenzola: in studio arriva il suo coach

Dopo l’emozionante sorpresa della mamma e il racconto struggente sul papà il ballerino di latino americano ha deliziato il pubblico con una rumba insieme a Benedetta. Poi per lui è stata la volta di un’altra sorpresa, ovvero l’arrivo in studio di Raimondo Todaro. Quest’ultimo a Verissimo ha detto che il suo compito in trasmissione era arduo, ovvero far vincere un latinista, ma che con il ballerino, visto il suo talento, il lavoro non era poi così difficile da portare a termine.

“Nella finale sono stato malissimo, ero tesissimo, avevo un’ansia”

ha ammesso l’insegnante. Poi ha spiegato di essersi scusato con il ballerino per tutti i rimproveri ma che, visti i risultati, se tornasse indietro agirebbe in modo uguale.