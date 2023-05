Paola Barale gela Silvia Toffanin a Verissimo: “Spero sia l’ultima volta”

L’ospite di Verissimo non gradisce la domanda sull’ex marito

Intervista fiume, con dettagli inediti e toccanti della propria vita, quella concessa da Paola Barale oggi, domenica 7 maggio, nello studio di Canale5. Nonostante l’intenzione della showgirl fosse quella di presentare il suo libro “Non è poi la fine del mondo” Silvia Toffanin ha detto di non poter fare a meno di tornare sull’ex marito Gianni Sperti che domenica scorsa è venuto in trasmissione. “Quindi?” ha chiesto infastidita l’ospite. La conduttrice le ha chiesto se avesse qualcosa da dire e lei ha risposto:

“Mi auguro che questa sia l’ultima volta. Ne parlo perché me lo chiedono. Penso che a forza di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Appartiene ad un altro periodo della mia vita. Non rinnego nulla, ho delle convinzioni. Non saprei cosa dirti, come commentare, perché si è commentato da solo”.

La showgirl racconta a Silvia Toffanin la scelta dell’aborto: “Non mi sono pentita”

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista è stato quando Paola Barale ha parlato dell’aborto avvenuto quando era più giovane e stava insieme al compagno di allora da poco. Ne parla nel suo libro, in uscita il 23 maggio, ammettendo che né lei né il suo compagno si sentivano pronti.

“Sicuramente non è stata una scelta e una decisione presa a cuor leggero”

ha ammesso la showgirl. Quest’ultima a Verissimo ha detto che non volevo tenere un figlio solo perché qualcuno le diceva che un giorno se non l’avesse fatto avrebbe potuto pentirsene, ma perché quel figlio lo voleva. Dopo aver lanciato un messaggio di vicinanza alle donne che hanno preso questa scelta, ricordando che non sono sbagliate, ha concluso: “Non mi sono pentita perché in quel momento ho pensato fosse la scelta giusta”.

Paola Barale e l’amica che non c’è più: “Anima meravigliosa”

L’esperienza di scrivere il suo primo libro per la showgirl è stata terapeutica. Durante l’intervista a Verissimo ha raccontato infatti che non solo si è divertita a scriverlo ma che mentre lo faceva si è liberata di diversi argomenti e nodi della sua vita che pensava di aver superato e invece li aveva solo messe da parte. L’ha definito “un viaggio dentro se stessa” e poi ha raccontato a Silvia Toffanin che ha deciso di dedicare il libro a Simona, una sua cara amica che non c’è più.

“Simona adesso chissà dov’è. Starà sicuramente bene perché era un’anima meravigliosa”

ha aggiunto Paola mandando un bacio verso il cielo. “E’ stata la prima donna a insegnarmi che si può diventare grandi senza rinunciare alla leggerezza. Era un punto di riferimento” ha concluso.