Alberto Matano: “Problema agli occhi”, come si è presentato a La vita in diretta

La vita in diretta, problemi agli occhi per il conduttore: come si è presentato

Il padrone di casa ha aperto la puntata di oggi de La vita in diretta, martedì 6 giugno, in maniera insolita. Infatti, Alberto Matano si è mostrato con un vistoso paio di occhiali scuri ed il motivo lo ha spiegato lui stesso poco dopo:

“Mi scuserete per questi occhiali ma ho un piccolo problemi agli occhi, nulla di grave e per fortuna siamo qui.”

Matano non ha fornito ulteriori dettagli sul problema agli occhi limitandosi solo a scusarsi con i telespettatori per come si è presentato in diretta oggi. La parola poi è passata ai vari inviati sparsi per l’Italia per documentare le varie vicende di cronaca di cui il programma si occupa.

Alberto Matano non trattiene le lacrime: “Già ho un problema agli occhi non mi fate anche emozionare”

Il conduttore de La vita in diretta nonostante il problema agli occhi ha condotto con grande professionalità il suo talk destreggiandosi tra i vari casi di cronaca. Anche nella puntata di oggi, infatti, si è ampiamente parlato dell’assassinio di Giulia Tramontano ad opera del suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Di tutt’altro stampo, invece, è stata un’altra storia trattata sul finire di trasmissione il matrimonio di Lorena e Simone, giovane coppia formata da due ragazzi con sindrome di Down. La coppia, dopo 12 anni di fidanzamento, ha coronato il loro sogno d’amore con un bellissimo matrimonio in cui è stato presente un testimone d’eccezione, l’attore Alessio Boni, amico della madre che gli ha fatto un sentito regalo attraverso un bellissimo video messaggio. Sentendo la loro storia Alberto Matano non ha trattenuto le lacrime tanto da affermare:

“Già ho un problema agli occhi poi mi fate anche emozionare.”

La vita in diretta, tutti gli ospiti della puntata di oggi: da Anna Pettinelli a Rita Rusic

Anche oggi Alberto Matano ha avuto nel suo talk quasi tutto al femminile formato tra gli altri da Rita Rusic e Anna Pettinelli con il quale ha trattato argomenti frivoli e di gossip soprattutto le vicende dei reali inglesi con in prima linea il principe Harry. Poco prima, invece, ha fatto irruzione Fiorello fuori onda nel talk di Rai1.