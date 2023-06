Francesca Fialdini chiude commossa Da noi a ruota libera: tornerà a settembre?

Da noi a ruota libera è finito, la conduttrice non trattiene l’emozione: “Grazie a tutti”

Si è conclusa pochi minuti fa l’ultima puntata di Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai1 condotto dalla conduttrice toscana basato su storie di gente nota e comune che ha saputo far girare per il verso giusto la ruota della propria vita. Francesca Fialdini, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili il programma a cominciare dalla sua squadra, i suoi collaboratori ma anche il pubblico in studio e soprattutto a casa che nonostante l’agguerrita concorrenza del Verissimo di Silvia Toffanin l’ha sempre seguita con affetto, e tutti gli ospiti che si sono raccontati nel suo salotto. Infine, la conduttrice ha concluso:

“Adesso tocca a voi far girare la ruota della vostra vita. Buona estate.”

Francesca Fialdini glissa sulla prossima edizione del suo talk: tornerà in onda a settembre?

Nessun cenno, invece, da parte della conduttrice sulla prossima edizione di Da noi a ruota libera, tornerà a settembre? Al momento non è per nulla certo, anzi. Di recente, infatti, circolano diverse indiscrezioni da parte di autorevoli siti. In particolare secondo Dagospia pare proprio che il posto di Francesca Fialdini con il suo Da noi a ruota libera sia traballante. Sempre sul sito, infatti, si legge che al suo posto dovrebbe arrivare la conduttrice di UnoMattina in famiglia che però ha già smentito i rumors. Insomma, per il momento si tratta solo di rumors ed indiscrezioni ma sembra evidente che non mancheranno dei cambiamenti nella prossima stagione televisiva. Per saperlo con certezza non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Rai.

Importante appello della conduttrice in diretta: “Questo è servizio pubblico”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini, reduce da un’inaspettata confessione sugli ospiti, ha voluto lanciare un importante appello per Kataleya “Kata” Alvarez, la bimba di cinque anni scomparsa ieri a Firenze mentre giocava con alcuni coetanei. La conduttrice ha infatti chiesto a chiunque sapesse qualcosa di potenzialmente utile per la ricerca della piccola di contattare le autorità competenti. “È anche questo servizio pubblico”: ha poi concluso. In apertura invece, ha voluto mandare un toccante messaggio a Mara Venier, la conduttrice infatti è stata colpita da un grave lutto venerdì.