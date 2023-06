Il paradiso delle signore 8, Ezio ci sarà? Addio quasi certo di Massimo Poggio

Anticipazioni Il paradiso delle signore puntate di settembre: vicino l’addio di Ezio

In questi giorni gli attori sono ritornati sul set per girare le nuove puntate de Il paradiso delle signore, l’8^ stagione andrà in onda a partire da settembre su Rai1. Tuttavia, non tutti gli attori sono ritornati sul set tra i volti più amati manca quello di Massimo Poggio, ovvero Ezio Colombo che nelle ultime due stagioni del Paradiso ha tenuto banco al centro delle trame per la sua travagliata storia d’amore con Gloria e con la futura moglie Veronica. Adesso, ad accendere ancora di più i dubbi sulla sua presenza nella soap c’è un post che l’attore ha pubblicato in queste ore questo annuncio:

“Sono iniziate le riprese di BFF- Best Friends Forever una black comedy.”

Insomma, l’attore è impegnato in altro set che rende difficile la sua presenza anche nel set impegnativo del Paradiso.

Massimo Poggio glissa sul ritorno nella soap di Rai1: “Non so se ci sarò”

L’addio di Ezio Colombo a Il paradiso delle signore 8 era già nell’aria da diverso tempo. In una recente intervista, infatti, l’attore a domanda diretta sulla sua presenza nella soap aveva risposto glissando:

“Non lo so. Fare l’attore vuol dire non avere certezza di nulla, mai. Fare programmi e pronostici soprattutto in Italia è difficile.”

Adesso, Poggio ha reso quasi certo il suo addio annunciando di essere impegnato sul set di un film al fianco di Anna Ferzetti ed Ambra Angiolini. Sicuramente la mancanza del suo personaggi rende anche incerto se ci saranno altri due personaggi chiave nella soap Gloria Moreau (Lara Komar), che impersona la moglie ritrovata dopo una brutta vicenda di cronaca e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Il paradiso delle signore 8: anticipazioni sulla prossima stagione in onda a settembre

E nel frattempo delle anticipazioni sull’8^ stagione della soap li hanno forniti anche gli attori già al lavoro sul set da diversi giorni. Flavio Parenti, che impersona il cinico e algido Tancredi di Sant’Erasmo ha ammesso che ci saranno molte novità. Invece Francesca Del Fa ha ammesso che ci saranno sorprese per Irene ed Alfredo. E poi ancora a tenere banco nelle trame della soap ci saranno il segreto della Contessa Adelaide, la storia d’amore tra quest’ultima e Marcello, il piano di Umberto contro Vittorio e tanto altro. Insomma cresce l’attesa per settembre e per l’arrivo della nuova stagione.