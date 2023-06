Un posto al sole, spoiler dell’attore di Diego: “E’ in attesa di una svolta”

Francesco Vitiello: “Diego è in attesa di un incontro speciale che sicuramente ci sarà”

Un posto al sole va in onda con immutato successo da 26 anni. Tanti i motivi del successo di cui continua a godere la soap di Rai3 a distanza di anni: l’attinenza all’attualità, la credibilità delle storie e la bravura degli attori. Tra questi Francesco Vitiello che interpreta Diego Giordano, il figlio di Raffaele. Diego che lavora da diverso tempo al Caffè Vulcano, da poco è diventato socio di Silvia e Nunzio. Finalmente ha trovato un equilibrio professionale dopo essere tornato dagli Stati Uniti dove si era trasferito per studiare Economia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, dopo una relazione tormentata con Lia, la domestica di casa Ferri che gli ha mentito e lo ha ingannato, Diego è in attesa di una svolta. Rivela Francesco Vitiello al sito Napoliclick.it:

“In questo momento è in attesa di un incontro che sicuramente ci sarà, perché è tanto che non gli accade nulla sul piano interpersonale. E’ tutto quello che posso dire perché neanche io so se sarà un incontro fortunato o meno. Gli auguro di trovare l’anima gemella”.

Diego è un quarantenne molto legato ai valori della famiglia.

La confessione dell’attore di Diego: “Non è sempre un bene recitare in una sola produzione”

Francesco Vitiello recita in Un posto al sole da quando aveva 15 anni, si può dire che sia cresciuto anche anagraficamente nella soap. Dice a riguardo:

“Non è sempre un bene soprattutto per i personaggi storici, si rischia di esaurirsi se non c’è un percorso di crescita. Un eccessivo equilibrio è pericoloso, può appiattire la storia”.

Per l’attore di Diego è fondamentale che ci siano sempre nuovi stimoli narrativi per evitare di diventare solo una cornice. Tra i colleghi di Upas è molto legato a Patrizio Rispo che interpreta Raffaele e a Peppe Zarbo che veste i panni di Franco.

Peppe Zarbo e Francesco Vitiello di Upas: il loro progetto

Gli attori di Diego e Franco di Un posto al sole, qualche anno fa, hanno fondato a Napoli lo studio Yubaba, con cui stanno realizzando molti progetti in ambito cinematografico. Tra i sogni nel cassetto di Vitiello c’è quello di girare un film che parla di un gruppo di poeti napoletani che vive per la poesia a scapito del tenore di vita. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3 (Imma Pirone ha parlato del futuro di Clara).