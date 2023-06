Valerio Scanu verso le nozze con Luigi Calcara: fissata finalmente la data

Oggi è un altro giorno, l’opinionista ha scelto la data per sposare il suo compagno: ecco tutta la verità

Nei mesi scorsi Valerio Scanu ha sorpreso un po’ tutti proponendo al suo compagno Luigi Calcara di convolare a nozze. Questa proposta ha preso in contropiede molti dapprima perchè non aveva mai fatto coming out fino a quel momento, e successivamente perchè nessuno immaginava fosse fidanzato. Ed invece in un colpo solo è riuscito a spiazzare tutti. Ma quando si sposerà? Una data non c’è mai stata, almeno fino a questo momento. Difatti il portale del quotidiano Il Corriere della sera è venuto a conoscenza che l’artista e opinionista del programma condotto da Serena Bortone dovrebbe convolare a nozze il prossimo 7 settembre a Roma.

Valerio Scanu pronto a sposare il suo compongo di vita il prossimo 7 settembre: cosa c’è dietro questa data

In tanti magari adesso si staranno chiedendo il motivo per cui il cantante e opinionista di Oggi è un altro giorno ha deciso di sposare il suo compagno Luigi Calcara proprio in quella data. A fugare ogni dubbio in tal senso ci ha pensato sempre il portale del quotidiano Il Corriere della sera. Cosa c’è dietro? In pratica proprio in quella data ricade il compleanno del papà dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi morto purtroppo 3 anni fa dopo aver contratto il Covid:

“Una scelta precisa, per condividere in qualche modo questo giorno speciale anche con lui che non c’è più…”

Come detto precedentemente il rito dovrebbe essere celebrato nella città capitolina per accontentare sia i parenti del compagno che i suoi: “I primi stanno in Sicilia mentre i suoi in Sardegna…Roma è un ottimo punto di equilibrio…”

Luigi Calcara, cosa ha detto tempo fa il suo futuro marito: “Mai ho voluto etichettarmi”

Successivamente sono state riportate alcune recenti dichiarazioni rilasciate proprio dallo stesso Valerio Scanu al Corriere della sera in cui ha spiegato di aver fatto la proposta al suo compagno perchè certo che sarà l’uomo della sua vita. E sul fatto di non aver mai fatto coming out l’opinionista di Oggi è un altro giorno ha rivelato tempo fa al quotidiano di aver sempre cerato di non etichettarsi:

“Mai ho voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out…”

Insomma a questo punto non resta che fare i più sinceri auguri alla coppia, nella speranza che questo loro sentimento duri per tutta la vita.