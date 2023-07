Mughini severo: “Barbara Palombelli tiene più a Forum che a Stasera Italia”

Giampiero Mughini senza peli sulla lingua: “Ecco cosa penso di Barbara Palombelli”

Lunga intervista di Giampiero Mughini pubblicata sulle pagine del numero del periodico Mio uscito nelle edicole alcuni giorni fa. Nell’intervista in questione lo scrittore e intellettuale siciliano, che un anno fa abbiamo visto in gara a Ballando con le stelle, si è raccontato a 360 gradi parlando, tra le altre cose, del suo rapporto con Barbara Palombelli, che conosce da sempre, ammettendo di non amare uno dei suoi programmi, ossia Forum.

Forum non è una trasmissione che amo, ma Barbara è bravissima e tiene molto a questo programma, molto di più che a Stasera Italia, che infatti ha deciso di lasciare

ha dichiarato, definendo poi il tribunale televisivo di Mediaset “una sorta di teatro contemporaneo”.

“A Barbara Palombelli sta più a cuore parlare di teatro”, la rivelazione di Mughini

“Evidentemente alla Palombelli sta più a cuore parlare di teatro piuttosto che di politica partitante, che considero l’argomento più miserevole di tutto il nostro presente” ha dichiarato senza peli sulla lingua Giampiero Mughini. Sempre parlando della conduttrice di Canale5 e di Rete4 (come, come suddetto, sarà fuori dal preserale dalla prossima stagione), Giampiero ha raccontato di averla conosciuta quando era solo una ragazzina entrata come stagista in prova nella redazione di un giornale in cui lavorava anche lui: “Era in gamba e io, che facevo parte del comitato di redazione, mi sono battuto per farla assumere” ha svelato, sottolineando quindi

Sin da subito, così, siamo diventati amici stretti e lei e Rutelli mi hanno scelto anche come padrino del loro primo figlio.

Giampiero Mughini e il ricordo di Maurizio Costanzo: “Ha contato immensamente nella mia vita”

Nel corso dell’intervista Mughini ha ricordato anche Maurizio Costanzo, del quale è stato spesso ospite al Maurizio Costanzo Show: “Ha contato immensamente nella mia vita e nella mia professione, come nella vita di tanti italiani. E’ stato un maestro nell’uso del talk show, che ha inventato lui e oggi imperversa su tutti i canali” ha dichiarato, rivelando di essere stato ospite di Costanzo novanta volte e in nessuna occasione Maurizio gli ha mai imposto di dire o non dire determinate cose.