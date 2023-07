Michelle Hunziker malinconica, qualcosa non va in vacanza: “Mi manchi”

Conduttrice sente la mancanza dell’amica del cuore: messaggio malinconico sui social

Sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la famiglia, Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale5, terminata Striscia la notizia e dopo una stagione televisiva che l’ha vista al timone per la seconda volta di Michelle Impossible, sta ricaricando le pile tra sole, mare e aperitivi. Sempre pronta a mantenere saldo quel filo che l’unisce ai suoi followers, la conduttrice svizzera mostra spesso la sua quotidianità, dagli allenamenti alle coccole per il piccolo Cesare, senza dimenticare di promuovere i prodotti della sua azienda di prodotti cosmetici naturali. In queste ore però si è lasciata prendere dalla malinconia e ha ammesso di sentire la mancanza della sua amica del cuore, Serena Autieri. L’artista infatti è impegnata con le dirette di Unomattina Estate e per lei potrebbero esserci nuovi impegni in tv anche in autunno. Le vacanze per l’attrice e conduttrice perciò slitteranno e non potrà trascorrere del tempo con l’amica del cuore.



Michelle Hunziker, la foto che scalda il cuore: “Mi manchi, il tempo di qualità con le amiche ricarica”

Ha mostrato una foto con Serena Autieri (visibile in basso) in una delle loro vacanze in montagna su Instagram Stories, la conduttrice svizzera. Forse proprio uno scatto dello scorso anno in cui, oltre all’amica e al marito Enrico Griselli, era presente anche Tomaso Trussardi, tanto da far pensare a un ritorno di fiamma. Ritorno di fiamma che poi non c’è stato, la conduttrice svizzera infatti è ancora single e pronta a dedicarsi alle figlie e agli affetti. “Amica mia mi manchi” ha commentato sui social, precisando poi:

“Quality time con le tue amiche ti ricarica il cuore”.

Nonostante la lontananza dalla conduttrice di Unomattina Estate, che ha raccontato di aver vinto una scommessa importante con il programma di Rai1 di recente, la loro amicizia è solidissima e non è escluso che le due artiste riescano presto a incontrarsi, magari per un weekend veloce. Intanto entrambe sognano di fare un programma insieme, chissà se Pier Silvio Berlusconi, in questo contesto di cambiamenti radicali, coglierà la palla al balzo?

“Posso davvero dire di essere fortunata”, la confessione della nota conduttrice

Ha voluto non solo ricordare l’amica del cuore Serena Autieri, Michelle Hunziker nelle sue storie su Instagram, ma fare una riflessione importante sull’amicizia. Ha infatti postato questo pensiero toccante:

“La cosa per la quale posso davvero dire di essere fortunata. Gli amici sono un punto saldo e fisso, fanno bene all’anima”.

Intanto la conduttrice si appresta a vivere le ultime settimane di vacanze in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva.