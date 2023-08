Gemma Galgani e Ida Platano distanti: l’amicizia traballa dopo Uomini e Donne?

Estate separata per le due protagoniste di Uomini e Donne: l’amicizia è finita?

Non solo storie d’amore, nel programma condotto da Maria De Filippi, ma anche amicizie profonde come quella nata tra Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame sono ormai inseparabili da anni e si sono supportate a vicenda nei momenti più difficili, asciugandosi le lacrime e superando insieme delusioni e strappi della vita. In questa calda estate 2023 però non è passato inosservato il fatto che le due protagoniste dei pomeriggi rosa targati Canale5 sono distanti. La torinese ha trascorso qualche giorno di relax in Puglia, mentre la dama di Brescia, divisa tra lavoro e relax, è stata a Mykonos con il compagno per poi andare in Sardegna da sola con il figlio e ora è di nuovo a Formentera con Alessandro Vicinanza. Insomma, le foto di Ida e Gemma insieme in estate sembrerebbero essere un ricordo lontano. Probabilmente a tenere distanti le due amiche non è un legame incrinato, ma sono gli impegni di entrambe e il fatto che la Platano ha iniziato (ormai da diversi mesi) una nuova storia d’amore accanto all’imprenditore di Salerno, che inevitabilmente le impiega tempo.



Ida Platano e Gemma Galgani, si attende il ritorno: passeranno Ferragosto insieme?

Intanto i fans delle due protagoniste di Uomini e Donne non vedono l’ora di vederle di nuovo insieme. Non è escluso che sarà proprio il Ferragosto in arrivo a esaudire questo desiderio. Passeranno il 15 agosto insieme? Non è escluso. Al momento invece la dama di Torino è piuttosto assente dai social, compare sporadicamente senza svelare troppo di come sta trascorrendo le vacanze. Ida invece si gode le spiagge di Formentera e l’amore ritrovato, anche se non sono mancati i problemi in vacanza e Alessandro Vicinanza si è sfogato sulla compagna.

Anticipazioni Uomini e Donne: a rischio il ritorno di Gemma Galgani? Le ultime indiscrezioni

Intanto mentre pare ormai una certezza la presenza di Ida Platano e Alessandro Vicinanza nella prima puntata del talk dei sentimenti Mediaset a settembre, la partecipazione della dama di Torino sembrerebbe meno ovvia. In queste settimane infatti si era parlato di un possibile nuovo amore per la settantenne. Nulla di ufficiale ovviamente ma, se il gossip dovesse essere confermato, questo la porterebbe inevitabilmente fuori dal cast della trasmissione. Intanto resta ancora in bilico anche la presenza di Tina Cipollari, in un contesto ricco di cambiamenti e rivoluzioni in casa Mediaset. Stay tuned!