Simona Branchetti, imprevisto in diretta: grande imbarazzo a Morning News

Imprevisto in diretta su Canale 5: imbarazzo per la conduttrice ed i suoi ospiti

E’ andata in onda la seconda puntata settimanale di Morning News. E anche stavolta Simona Branchetti ha parlato degli argomenti più importanti di questi ultimi giorni. Sul finire della trasmissione ha anche voluto parlare con i suoi numerosi ospiti in studio ed in collegamento della famiglia reale inglese. Ad un certo punto però è successo un imprevisto in diretta che ha lasciato tutti davvero basiti. Difatti il cane di un’ospite in studio, mentre il giornalista ed esperto della famiglia reale inglese Antonio Caprarica era impegnato a dire la sua sulla presunta crisi tra il Principe Harry e sua moglie Megan, ha iniziato ad abbaiare ripetutamente bloccando di fatto la diretta e creando non poco imbarazzo.

Simona Branchetti scoppia a ridere e confessa: “Il cagnolino è in forte contestazione”

Antonio Caprarica si quindi fatto una grassa risata, cogliendo la palla al balzo per fare una battuta delle sue in diretta a Morning News: “Penso che anche il cagnolino in studio sia d’accordo con me…” Ha quindi preso la parola la conduttrice di Mediaset, che ieri ha dedicato ampio spazio agli incendi in Sardegna, asserendo di interpretare l’abbaiare del cagnolino come una sorta di contestazione: “E’ in forte contestazione…” E le risate in studio si sono sprecate. L’ospite ha cercato in tutti i modi di calmare il suo amico a quattro zampe, senza però particolare fortuna. Insomma anche stamattina gli spettatori a casa sintonizzati su Canale 5 non si sono certo annoiati nel seguire la diretta, anzi.

Morning News leader del mattino di questa estate: la prima parte della puntata di ieri supera il 20% di share

Questa estate è sicuramente da incorniciare per Simona Branchetti, la quale con il suo rotocalco mattutino estivo continua ad ottenere un successo incredibile, nonostante il periodo. E anche la puntata di ieri in onda su Canale 5 è stata seguitissima. Andando nel dettaglio la prima parte della trasmissione è stata seguita da quasi 800 mila spettatori a casa con il 20.43%, mentre nella seconda gli spettatori e lo share sono calati leggermente (721 mila telespettatori con il 19.03%). Ascolti eccellenti che ha messo all’angolo l’agguerrita concorrenza rappresentata da Rai Uno, che niente ha potuto fare in questi caldi mesi estivi per cercare di bloccare il successo della giornalista. Si ricorda che proprio grazie a questa importante affermazione Morning News andrà in onda fino a venerdì 22 settembre. A partire quindi dal lunedì successivo torneranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla guida della nuova edizione di Mattino 5.