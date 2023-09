Affari Tuoi, paura passata: per Amadeus è arrivata la notizia che aspettava

Arrivato il verdetto sugli ascolti della prima puntata di Affari Tuoi, nuova edizione

E’ andata in onda ieri sera, domenica 10 settembre 2023, la prima puntata della nuova edizione del gioco dei pacchi, sempre con Amadeus alla conduzione. Una sfida, quella di ieri, che ha visto Affari Tuoi scontrarsi con Paperissima Sprint, cosa che avverrà ancora per un po’, in attesa del ritorno in onda del competitor decisamente più temibile Striscia la notizia, in partenza a breve. Ma come sono andati gli ascolti? Da un articolo di Davide Maggio sui dati auditel del 10 settembre pubblicato questa mattina, apprendiamo che la trasmissione di Rai1 ha battuto alla grande il programma concorrente, superandolo abbondantemente sia per numero di telespettatori che per share: riportiamo i dati esatti nel secondo paragrafo.

Affari Tuoi, buona la prima: ottimo esordio per l’edizione 2023/2024 iniziata ieri

A seguire il primo appuntamento del gioco dei pacchi in questa stagione sono stati esattamente 3milioni 387mila telespettatori con una media di share del 20.6%, mentre la puntata di Paperissima Sprint Estate trasmessa su Canale5 ha avuto un seguito di 2milioni 341mila telespettatori con il 14.3% di share. Rai1 ha quindi superato la concorrenza di poco più di 1milione di telespettatori e oltre 6 punti di share.

Un debutto all’insegna della fortuna anche per il concorrente che ha giocato nella trasmissione di Rai1, rappresentante della regione Puglia, il quale ha portato a casa 90.000€, una cifra altissima, avendo però la brutta scoperta, negli ultimi secondi, di scoprire che nel suo pacco c’era il massimo, quindi 300.000€, tra l’incredulità di Amadeus. Nonostante questo, però, la trasmissione si è chiusa in festa, essendo 90.000€ comunque una somma importantissima.

Affari Tuoi non andrà in onda tutti i giorni la prima settimana

Non sarà in video tutte le sere il programma di Amadeus in questa prima settimana della nuova edizione: da una sezione del settimanale DiPiùTV uscito martedì scorso in cui si parla di tutte le trasmissioni in partenza in questi giorni, apprendiamo infatti che la messa in onda è prevista per oggi, per mercoledì e per giovedì, quindi dovrebbero saltare gli appuntamenti di martedì e venerdì (forse anche quello di sabato), a causa di alcune variazioni di palinsesto. In generale, comunque, cambiamenti di programmazione provvisori a parte, Affari Tuoi occuperà per mesi, come nella scorsa stagione, sette sere su sette, andando in onda dal lunedì al sabato contro Striscia la notizia e la domenica contro l’edizione invernale di Paperissima Sprint, cedendo poi il posto, da metà febbraio, a Soliti Ignoti.