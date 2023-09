Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca? Una segnalazione lo inchioda

Il matrimonio tra i due ballerini è di nuovo terminato? “Lui faceva il provolone con diverse ragazze”

Fino a pochi mesi fa tra i due volti di Amici sembrava tutto sereno. Addirittura durante una puntata del Serale avevano ballato insieme in una coreografia intensa su una canzone di Arisa. Ma quella magia sembra essersi spezzata visto che negli ultimi mesi le voci sulla crisi dei due ballerini si sono fatte sempre più insistenti. E così adesso sono in tanti a chiedersi se Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati o stanno ancora insieme ma i due, almeno per adesso, hanno scelto di non smentire né confermare le voci e di rispondere con la via del silenzio. Intanto però nelle ultime ore Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un fan con le seguenti parole: “Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo”.

Francesca Tocca e il marito sempre più lontani: le ultime mosse social non fanno ben sperare

Dopo mesi e mesi di segnalazioni e voci rincorse sui due ballerini di latino americano emerge un retroscena allarmante che sembra lasciare poco spazio ai dubbi. Sembra infatti che tra Raimondo Todaro e la moglie davvero non sia un periodo sereno. E se su altre indiscrezioni i due si sono sempre affrettati a smentire o a dire la loro questa volta è sicuramente diverso visto che entrambi non hanno proferito parola davanti al tanto rumore. Le ultime mosse social però non sembrano smentire la crisi. I due infatti si mostrano sempre da soli o in compagnia di reciproci amici ma mai insieme. Lui è volato in Sicilia mentre lei è con la figlia, la piccola Jasmine. Ed è forse per lei, per tutelarla, che i due non hanno ancora detto niente?

Raimondo Todaro scalda i motori per il ritorno nel talent: la moglie ci sarà?

Se sul versante privato per il maestro di latino americano non sembra essere un bel momento lo stesso non può dirsi per quello professionale. Infatti dopo innumerevoli voci che durante l’estate l’avevano dato come fuori dal cast di docenti, per via di una litigata con Maria De Filippi, negli ultimi giorni si è saputo l’esatto contrario: il docente è stato infatti confermato. Quello che ancora non si sa, invece, è se Francesca Tocca farà parte anche quest’anno del corpo di ballo. Marito e moglie sono pronti a lavorare di nuovo insieme nonostante la presunta burrasca?