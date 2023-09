U&D, Maria De Filippi rimprovera Tina e Gianni: “Basta con questa mania!”

La presentazione di Andrea del parterre maschile ha dato il via agli opinionisti

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, subito dopo un confronto acceso tra Aurora Tropea e Gianni Sperti, Maria De Filippi ha dato l’opportunità a un uomo del gruppo dei partner maschili di presentarsi per la prima volta. Quest’uomo, di nome Andrea, è originario della Sicilia ma attualmente risiede a Bergamo. Andrea, dai bellissimi occhi verdi, non appena si è presentato, è stato oggetto di scherzi ironici e domande irriverenti da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Infatti, Tina e Gianni hanno iniziato a fargli domande invadenti sul suo guadagno, suscitando un po’ di imbarazzo. Maria De Filippi è intervenuta prontamente rimproverando gli opinionisti per le loro domande invasive e ha invitato loro a smettere con questa mania di fare domande così dirette:

“Basta con questa mania.”

Questo episodio sembra aver aggiunto un elemento di tensione e comicità alla puntata di oggi di Uomini e Donne. Tina e Gianni, però, hanno ridimensionato il colpo senza perdere il guizzo giusto nel porre domande ad effetto.

Il bell’Andrea sembra aver colpito tutto il parterre femminile del programma

Andrea si è presentato come un consulente aziendale e padre di uno splendido figlio di 8 anni. Ha confermato di essere stato sposato con una donna russa, conosciuta a Marbella in Spagna. Dopo tre anni di matrimonio, ha poi concluso questa relazione ed ha conosciuto una ragazza bergamasca da cui è nato il figlio. Ora è alla ricerca del vero amore nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno subito messo in guardia l’uomo, sia con domande inerenti ad eventuali beni di lusso di suo possesso sia a donne non propriamente ragazzine che potrebbero interessarsi a lui. Tra queste, proprio Gemma Galgani, ha confermato di essere piacevolmente colpita dallo splendido sorriso di Andrea. Maria De Filippi per evitare che le domande degli opinionisti andassero oltre ha chiesto ad Andrea con chi volesse ballare. La scelta non è ricaduta su Gemma. Proprio quest’ultima si è resa protagonista in puntata di uno scontro con Aurora Tropea e per una foto pubblicata su Instagram.

La prescelta per il ballo è stata Roberta: nuovo amore all’orizzonte per lei?

Roberta è stata scelta da Andrea per ballare sulle note di Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie. Tina Cipollari e Gianni Sperti, prima che i due ballassero, hanno ironizzato sulla scelta. Gianni ha così commentato: “Roberta è come la figlia della sora Camilla… tutti la vogliono e nessuno se la piglia”, Tina invece ha chiuso con una battuta ad effetto: “Tra l’altro Roberta è arrivata qui che era minorenne, adesso ha 40 anni…”. Insomma una puntata ricca di risate anche se, la padrona di casa, è stata molto attenta ad eventuali scivoloni da parte dei suoi opinionisti.