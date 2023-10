“Al cimitero per Affari Tuoi”, Amadeus pietrificato: un fatto l’ha sconvolto!

Affari Tuoi, il conduttore spiazzato dalle concorrenti di serata

Nuovo appuntamento andato in onda questa sera su Rai1 con Affari Tuoi. Il conduttore Amadeus ha spalancato le porte a una nuova coppia di concorrenti, Elisa e la mamma Linda, che si sono presentate ai nastri di partenza con il pacco 13, in difesa del Veneto. Amadeus ha subito chiesto grande attenzione nella scelta del pacco, ricordando come sono andate le ultime serate: “Il destino è stato benevolo nelle ultime puntate con i concorrenti” ha ammesso il presentatore gettando il carico di ansia sulle protagoniste di serata, una coppia di mamma e figlia. E proprio la signora si è resta protagonista di una immediata confessione spiazzante in apertura di puntata. “Prima di venire qui ho fatto il giro dei cimiteri, ne ho girati almeno tre” ha svelato la concorrente che ha svelato di essere andata a salutare i propri cari volati via negli anni. E lo stesso conduttore è rimasto spiazzato da quanto udito in diretta!

Rifiutate grandi offerte, ma il gioco si complica

Una puntata che sembrava partita con le migliori intenzioni si è invece rivelata più complicata del previsto nel corso dei minuti. Dopo aver aperto qualche pacco blu, mamma e figlia hanno deciso di tirare dritto difendendo il loro pacco numero 13, mentre il dottore ha provato a interrompere la partita con una ricca offerta da 30mila euro in partenza. Qualche secondo di riflessione, poi le due concorrenti hanno deciso di rifiutare e proseguire una gara che sembrava iniziata sotto i migliori auspici. Via via però le cose si sono fatte più complicate e le varie offerte da 13, 15 e 5mila euro (con due proposte di cambio in mezzo) non hanno allettato le protagoniste di oggi lunedì 2 ottobre ad Affari Tuoi.

Finale ad alta tensione da Amadues

Dopo una partita sulle montagne russe, svanisce il sogno da 75 mila euro per le due protagoniste. In finale arrivano un pacco blu e un rosso dal valore di 30.000 euro. Un’ultima proposta di cambio mette spalle al muro le rappresentati del Veneto: Elisa e la mamma Linda dicono no al dottore che in precedenza aveva tentato di aiutare le due protagoniste di serata. Un altro finale da brividi nel gioco dei pacchi di Rai1, come accaduto anche nelle scorse serate, capaci di regalare emozioni pazzesche al pubblico. E il consiglio di mamma Linda si rivela prezioso: le rappresentanti del Veneto conservano il pacco 13 che vale una vittoria finale da 30.000 euro.