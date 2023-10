Federica Panicucci: “Ci ha fatto preoccupare”, angoscia a Mattino Cinque

Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale: la preoccupazione della conduttrice

Oggi è andata in onda la prima puntata settimanale di Mattino 5. E se nella prima parte Francesca Vecchi ha parlato di politica e dei problemi sociali in generale, nella seconda la sua collega Federica Panicucci ha affrontato tantissimi casi di cronaca nera. Prima però di parlare di questi casi la conduttrice del rotocalco mattutino in onda su Canale 5 ha colto la palla al balzo per informare i suoi numerosi spettatori che purtroppo giorni fa il giovane rapper e marito di Chiara Ferragni è stato ricoverato d’urgenza, non facendo mistero che un po’ tutti si sono preoccupati per il suo stato di salute: “Davvero ci ha fatto preoccupare Federico…”

Mattino Cinque: la conduttrice felice che il rapper stia molto meglio

Federica Panicucci ha poi tenuto a rassicurare tutti i suoi numerosi spettatori a casa sintonizzati a quell’ora sull’ammiraglia Mediaset a seguire questa nuova puntata del rotocalco mattutino che il marito di Chiara Ferragni, il quale purtroppo è stato operato d’urgenza a causa di di due ulcere che hanno scatenato un’emorragia interna, stia fortunatamente molto meglio:

“Siamo felici che tutto stia andando nel migliore dei modi…”

La collega di Francesco Vecchi, la quale non ha nascosto di essere particolarmente felice che questa estate molti spettatori incontrati in giro le abbiano fatto sentire il loro affetto, ha poi voluto fare un grosso in bocca al lupo al rapper, nella speranza che possa presto tornare a casa dalla sua famiglia: “Mandiamo noi tutti di Mattino 5 un abbraccio a Federico e a Chiara con un augurio di pronta guarigione che lui possa tornare quanto prima a casa…”

Federica Panicucci ricorda il nuovo appuntamento di stasera con il Grande Fratello

La conduttrice, dopo aver parlato brevemente di Fedez aggiornando gli spettatori a casa sul suo stato di salute, ha affrontato gli argomenti di cronaca nera più importanti di questi ultimi giorni. Proprio sul finire la collega di Francesco Vecchi ha poi voluto ricordare l’appuntamento di stasera con il reality show condotto da Alfonso Signorini collegandosi qualche secondo in diretta con la casa più spiata dagli italiani: “Stasera ci sarà la nuova puntata con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici in diretta su Canale 5…” Successivamente il volto di Canale 5 ha anche ricordato che in nomination ci sono 4 concorrenti, di cui uno stasera dovrà per sempre lasciare la Casa di Cinecittà: “Ci sono quattro nominati: Giselda, Grecia, Marco e Valentina…Quindi appuntamento a stasera…” Subito dopo la presentatrice ed il suo collega hanno quindi salutato il pubblico dando appuntamento a domani con una nuova puntata del loro rotocalco.