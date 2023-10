Roberta Morise verso la conduzione di un programma del mezzogiorno su Rai1

La donna è stata già molto impegnata nel corso dell’estate: quale programma avrà nei prossimi giorni

Un successo dopo l’altro dal punto di vista lavorativo per Roberta Morise. Infatti, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è protagonista dell’estate di Rai 1 da due anni essendo alla conduzione insieme a Tinto di Camper e Camper in viaggio, ottenendo ottimi ascolti. Invece, lo scorso febbraio ha presentato sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery Food Network Sanremo a tavola. Nella giornata di oggi Tv Blog ha annunciato che la Morise sarà alla conduzione di un famoso programma del mezzogiorno di Rai 1.

Roberta Morise condurrà un noto programma di Rai 1: quando iniziano le registrazioni e quante sono le puntate

Roberta Morise sarà presto alla conduzione di Linea Verde Discovery, lo spin off di Linea Verde dedicato alle imprese che puntano ad avere un futuro sostenibile. Questo quanto rivelato dal noto e affidabile portale Tv Blog, che ha anche dichiarato che oggi sono cominciate le registrazioni del programma nel Lazio. Il format del programma rimane pressoché invariato, con un altro tocco “green” che consiste nel raccontare i borghi e le tradizioni del nostro Paese. Al momento sono previste quattro puntate per questa nuova edizione, con la possibilità di un prolungamento qualora gli ascolti dessero ragione all’azienda di Viale Mazzini. Ma questo non sarà l’unico impegno televisivo dei prossimi mesi per Roberta Morise.

Non solo Linea Verde Discovery per Roberta Morise: quale altro programma presenterà

Roberta Morise oltra alla conduzione di Linea Verde Discovery si appresta a tornare al timone di Calabria a tavola su Food Network. Il programma vuole rendere omaggio alla Calabria e ai prodotti tipici della terra di cui la Morise è originaria, essendo nata a Cariati in provincia di Cosenza.

Dunque, si prospetta un periodo intenso e pieno di soddisfazioni dal punto di vista lavorativo per Roberta, che ha anche ritrovato l’amore nelle scorse settimane cambiandole la vita. Infatti, è stata paparazzata per le strade di Roma dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini con la sua nuova fiamma Enrico Bartolini, il famoso chef stellato, mentre camminano mano nella mano e si scambiano baci appassionati. Vedremo quando Roberta Morise vorrà annunciare questi suoi imminenti impegni lavorativi e se vorrà fare altre sorprese ai suoi fan.