Ascolti 5 dicembre: Boomerissima, Marcuzzi in calo rispetto alla 1^ edizione

Dicembre 6, 2023

L’ultima puntata di Boomerissima ha totalizzato poco meno del 5% di share: tutti i dati

Ieri sera è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di questa edizione dello show condotto da Alessia Marcuzzi. Tanti gli ospiti intervenuti, tra cui pure Romina Power, Emis Killa e Ivana Spagna. Ma quanti ascolti ha fatto? Lo show ieri sera ha appassionato 811 mila spettatori a casa con il 4.90% di share. Rispetto a settimana scorsa la Marcuzzi ha perso quasi 40 mila telespettatori e poco meno di mezzo punto di share (per l’esattezza lo 0.40%). Insomma inutile dire che questa edizione è stata senza ombra di dubbio meno fortunata della prima. Ce ne sarà una terza?

La serata è andata a Rai Uno grazie alla serie tv Un professore 2: ecco gli ascolti

Se Alessia Marcuzzi ha chiuso l’ultima edizione di Boomerissima al ribasso rispetto alla prima si segnala invece l’ottimo risultato ottenuto dall’ammiraglia Rai con la serie tv in cui Alessandro Gassman è protagonista. Andando nel dettaglio la fiction è stata seguita mediamente da 3 milioni e 840 mila spettatori a casa con il 21.70% di share (più precisamente la quinta puntata ha totalizzato poco più di 4 milioni di spettatori e il 20%, mentre la sesta ha appassionato 3 milioni e 643 mila telespettatori con il 23.70% di share). Rispetto a giovedì scorso la serie televisiva (QUA per consultare le anticipazioni) ha guadagnato quasi 300 mila telespettatori e 2 punti di share. Male invece Canale 5 con la partita di Coppa Italia Lazio – Genoa che non è andata oltre il 10.30%.

Le Iene quasi al 10% di share: i dati nel dettaglio

Ottimi poi gli ascolti registrati ieri sera da Italia 1 grazie al suo programma cult Le Iene seguito da 1 milione e 409 mila spettatori a casa con il 9.90% di share. Si fa presente che pure Bianca Berlinguer con il suo E’ sempre cartabianca ha ottenuto un ascolto decisamente buono (850 mila spettatori con il 5.90% di share). Benissimo pure La7 con il talk show politico DiMartedì di Giovanni Floris seguito da 1 milione e 348 mila spettatori con l’8% netto di share. Bene pure Tv8 con la messa in onda del film natalizio intitolato Un Principe sotto l’albero seguito da 704 mila spettatori con il 3.70% di share. Nove invece con il film Jack Ryan: L’Iniziazione si è fermato al 2.10% di share. Insomma la serata di ieri è stata sicuramente piena di proposte per tutti i gusti, e forse a farne maggiormente le spese è stata Alessia Marcuzzi con il suo Boomerissima che ha chiuso con solo il 4.90% di share.