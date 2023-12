Il Metodo Fenoglio 2 si farà? Indiscrezioni sul futuro della fiction

Confermata la seconda stagione de Il Metodo Fenoglio: l’incognita ascolti

Ultima puntata per Il Metodo Fenoglio stasera su Rai1. La fiction tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio sul maresciallo Pietro Fenoglio, dopo un buon inizio in termini di ascolti ha avuto un crollo. La prima puntata è stata seguita da 3,8 milioni di telespettatori pari al 20% di share, la seconda da 3 milioni e share del 16,8% e la terza e penultima andata in onda ieri sera da 2,5 milioni di telespettatori pari al 13,6 % di share. Alla luce di questi dati la seconda stagione de Il Metodo Fenoglio si farà? Salvo cambiamenti improvvisi dovuti al crollo degli ascolti, Il Metodo Fenoglio 2 è già in cantiere. Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2024 e andare in onda nel 2025. Per la prima stagione gli sceneggiatori, tra cui lo stesso Carofiglio, hanno attinto al romanzo L’Estate Fredda. Rimangono il racconto breve La mutevole verità che introduce la figura di Fenoglio che è già andato in onda e La versione di Fenoglio. In quest’ultimo romanzo, il maresciallo si avvia verso il congedo. È costretto a fare fisioterapia dopo un’operazione all’anca. Fenoglio interagirà con due nuovi personaggi: la fisioterapista Bruna e lo studente di giurisprudenza Giulio che fa riabilitazione con lui.

Il Metodo Fenoglio: la seconda stagione si farà. Cosa non ha funzionato nella prima

Cosa non ha funzionato nella prima stagione de Il Metodo Fenoglio? È una fiction particolare e difficile, probabilmente ha bisogno di tempo per entrare nel cuore dei telespettatori. Alcuni sui social hanno definito la fiction “lenta”, altri fanno fatica a capire le espressioni in dialetto barese, poche a dire il vero. Tutti concordi, invece, sulla bravura dei protagonisti e di Alessio Boni in particolare che non ha deluso le aspettative. Molto apprezzato anche Paolo Sassanelli nei panni dell’appuntato Pellecchia, il braccio destro di Fenoglio. Due carabinieri agli antipodi ma complementari.

Anticipazioni ultima puntata Il Metodo Fenoglio: come finirà

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Metodo Fenoglio rivelano che il maresciallo riceverà un’informazione pericolosa dal passato dell’uomo di cui si fidava di più al mondo. Dovrà fare una scelta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Scoprirà il colpevole di un omicidio che non lo faceva dormire la notte grazie anche all’aiuto di un fedele amico. L’appuntamento con l’ultima imperdibile puntata de Il Metodo Fenoglio con Alessio Boni è per stasera alle 21:30 circa su Rai1: sarà un finale scoppiettante, ricco di colpi di scena.