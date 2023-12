Il Metodo Fenoglio, Alessio Boni: “Ecco perché ho accettato questo ruolo”

Alessio Boni svela perché ha deciso di interpretare Pietro Fenoglio

Stasera va in onda la terza puntata de Il Metodo Fenoglio, domani sera il gran finale. La fiction tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio, ex magistrato barese oggi scrittore, sul maresciallo Fenoglio, è ambientata nella Bari dei primi anni ’90 quando si iniziò a parlare di mafia barese. Furono gli anni dell’incendio doloso al Petruzzelli, degli attentati in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in Sicilia. A Bari c’erano morti ammazzati quasi ogni sera, persino le forze dell’ordine avevano paura. In questo clima opera il maresciallo Pietro Fenoglio interpretato da Alessio Boni. L’attore, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha svelato cosa l’ha spinto ad accettare questo ruolo:

“Mi hanno proposto diversi ruoli da investigatore, dopo quello ne La meglio gioventù e li ho rifiutati tutti. Questo mi ha convinto, ci ho trovato una grande veridicità”.

Fenoglio è molto innamorato di Serena Morandi, una professoressa interpretata da Giulia Bevilacqua, ma il loro rapporto entrerà in crisi quando i due decideranno di avere un figlio. Fenoglio è un carabiniere sui generis, ama l’arte, la musica classica e la letteratura. Per rilassarsi ascolta la musica o va in una pinacoteca.

Il Metodo Fenoglio cos’è? La spiegazione di Alessio Boni

Pietro Fenoglio è diventato carabiniere per caso per onorare la memoria del padre che faceva parte delle forze dell’ordine ma ora non può più fare a meno del suo lavoro. Ma in cosa consiste Il Metodo Fenoglio? Ecco la risposta di Alessio Boni su Nuovo Tv:

“Fenoglio spacca il capello in quattro durante le indagini, fino a districare completamente la matassa. Odia la violenza e risolve i casi con l’empatia e l’arte della parola. Agisce in coppia con il suo appuntato Pellecchia. Sono un po’ come Don Chisciotte e Sancho Panza: uno intellettuale, l’altro irruento, con le manette sempre pronte”.

L’attore confessa: “Fare il padre è il ruolo più difficile che mi sia capitato”

Alessio Boni ha due figli piccoli nati dalla relazione con la giornalista Nina Verdelli. I due stanno insieme dal 2015. Dice Alessio Boni: “Fare il padre, nella vita, è sicuramente il ruolo più difficile che mi sia capitato di interpretare. Ci vogliono responsabilità ed equilibrio. I figli fanno crescere”. L’appuntamento con la terza puntata de Il Metodo Fenoglio è alle 21:30 su Rai1, domani il gran finale. Ecco cosa succederà nella puntata tra poco in onda (QUI le anticipazioni).