Noi siamo leggenda, anticipazioni quinta puntata: una scoperta inquietante

Noi siamo leggenda, riassunto puntate precedenti: ecco cos’è successo

Doppio appuntamento questa settimana con Noi siamo leggenda, la fiction di Rai2 che racconta le storie di cinque ragazzi adolescenti che scoprono di avere dei superpoteri. La terza puntata andata in onda ieri sera è stata seguita, nel primo episodio, da 755.000 telespettatori pari al 3,93% di share e nel secondo da 674.000 telespettatori pari al 4,84% di share. Cosa succederà nella quinta puntata di mercoledì 13 dicembre? Negli episodi andati in onda ieri sera Massimo e Viola hanno organizzato un’altra rapina nella villa del proprietario delle slot machine del Lazio. L’intento di Massimo era quello di aiutare la zia Simona che soffre di ludopatia. Andrea ha conosciuto Greta e ne è rimasto affascinato. Jean è geloso. Nicola ha lasciato Sara dopo aver visto il video hard. La ragazza si è chiusa in casa mentre Lin continua a portare avanti il piano di conquistare il giovane. Viola ha trascorso una serata con Massimo in uno degli hotel più lussuosi di Roma ma sul più bello il ragazzo l’ha lasciata da sola per tornare dalla zia che compiva gli anni. Jean ha baciato Greta ma la ragazza ha utilizzato il suo potere di tornare indietro nel tempo per cancellare quell’attimo.

Anticipazioni Noi siamo leggenda del 13 dicembre: arriva Lino Guanciale

Per Greta Jean è solo un amico mentre per Andrea prova qualcosa di più. Lara ha continuato ad andare a trovare la mamma malata di tumore in ospedale. Sul finire della terza puntata è comparso il personaggio interpretato da Lino Guanciale, Giovanni De Biase. L’uomo vive a Venezia con un signore di 70 anni e nasconde un segreto che ha che fare con i poteri dei cinque protagonisti. Nella quarta puntata di stasera Massimo si è ritrovato in guai seri. Il ragazzo ha capito che Beatrice sospetta di lui e ha chiesto a Marco di fornirgli un alibi. Jean ha sorpreso Greta e Andrea al luna park e ha colpito il ragazzo alla testa.

Noi siamo leggenda, anticipazioni quinta puntata: il piano di Marco

Le anticipazioni della quinta puntata di Noi siamo leggenda rivelano che Beatrice, mettendo a soqquadro la camera della figlia, troverà la collana rubata al compro oro. L’ispettrice si convincerà che dietro le rapine degli ultimi tempi ci siano Viola e Massimo. La ragazza negherà. Marco organizzerà un piano per scagionare il suo amico e farà un’altra rapina aiutato da Greta. L’appuntamento con la quinta puntata di Noi siamo leggenda è per mercoledì 13 dicembre in prima serata su Rai2.