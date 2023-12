Un posto al sole, scena intensa per Marina Tagliaferri: “È legata a Luca”

L’attrice di Giulia confessa: “La mia prova attoriale più intensa è legata a Luca De Santis”

Mercoledì 13 dicembre Marina Tagliaferri, che interpreta Giulia Poggi da ben 25 anni in Un posto al sole, ha compiuto 70 anni ed è stata festeggiata sul set da tutto il cast. Il personaggio di Giulia è da sempre uno dei più amati. È un’assistente sociale che dirige un centro di ascolto nella zona più pericolosa di Napoli. Non si tira mai indietro: aiuta ragazzi in difficoltà, donne vittime di violenza, persone ricattate dalla Camorra. Ma qual è stata la prova attoriale più intensa per la Tagliaferri? La risposta in un’intervista rilasciata al sito napoliclick.it:

“La mia prova attoriale più intensa è legata a Luca De Santis, il personaggio interpretato da Luigi Fiore, tornato sul set dopo 22 anni, con cui Giulia aveva avuto un’intensa storia d’amore. Rivederlo dopo tutto questo tempo è stato emozionante: dopo anni, eravamo sempre noi, non c’era differenza tra personaggi e interpreti. Credo sia una cosa molto rara, sarà capitato solo forse a tre attori al mondo”.

Giulia e Luca si sono rivisti dopo anni e si sono rimessi insieme ma c’è un’ombra sul loro amore: De Santis ha l’Alzheimer!

Upas e la violenza sulle donne, l’attrice: “Ne abbiamo sempre parlato”

Uno degli ingredienti del successo di Un posto al sole è la sua aderenza alla realtà e la trattazione di tematiche sociali importanti come, ad esempio, il femminicidio. Dice a riguardo Marina Tagliaferri:

“Sono grata al mio personaggio e agli autori che ci hanno sempre permesso di portare in scena questo tema. Al centro di tutto è la libertà della donna, la parità di genere è molto lontana dal realizzarsi. Io penso che se le donne fossero davvero libere di scegliere, non sceglierebbero mai il male”.

L’attrice ha raccontato un aneddoto riguardante una donna che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che la picchiava dopo aver visto Un posto al sole.

Marina Tagliaferri ha scritto un libro: ecco di cosa parla

Non solo attrice e doppiatrice ma anche scrittrice: Marina Tagliaferri ha scritto un libro che ha presentato qualche giorno fa a Napoli. Il titolo è “Un posto in scena. Riflessioni e ricordi di una folle professione”. Rivela l’attrice di Giulia: “Ci sono dentro storie, ricordi, trucchi e aneddoti del mestiere più bello del mondo”. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai3 (la new entry Beatrice Fazi ha fatto una confessione inaspettata).