Vanessa Scalera: “Ecco cos’è riuscita a fare sul set di Napoli Milionaria”

L’attrice di Napoli Milionaria è riuscita a parlare in dialetto napoletano

Stasera su Rai1 in prima serata andrà in onda qualcosa che farà di certo felici i fan del grande e mai dimenticato drammaturgo Eduardo De Filippo: si tratta di Napoli Milionaria, la trasposizione televisiva di uno dei suoi grandi spettacoli. Era già toccato a Natale a Casa Cupiello (con Sergio Castellitto), e ora tocca a due grandi attori come Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, però, proprio l’attore protagonista in questione, molto amato dal pubblico di Rai1, ha confessato a proposito della sua collega: “È stata particolarmente brava con il dialetto napoletano pur essendo di origini pugliesi”.

Massimiliano Gallo onorato di portare in tv l’opera di Eduardo De Filippo

Inoltre Massimiliano Gallo, protagonista di Napoli Milionaria in onda stasera su Rai1, si è detto onorato nel corso dell’intervista di aver preso parte a un’opera così speciale. Anche suo padre, Nunzio Gallo, prese parte alla rappresentazione teatrale diretto dallo stesso Eduardo De Filippo. Quindi portarlo in televisione, affinché il pubblico goda della bellezza del suo teatro, è un privilegio straordinario al fine di chiudere in bellezza il 2023. Si ricorda che Napoli Milionaria potrà essere rivisto sul sito di RaiPlay quante volte si vuole.

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo protagonisti su Rai1: trama della commedia

Oltre a Massimiliano Gallo, quindi, ci sarà anche Vanessa Scalera, che il pubblico affezionato alle fiction ricorderà per Imma Tataranni, uno dei grandi successi targati Rai. Ma di cosa parla la commedia di Eduardo De Filippo? Ambientata a Napoli, ovviamente, nel 1942, Gennaro Jovine è uno spazzino che vive nei quartieri popolari insieme alla moglie Donna Amalia e i figli Amedeo, Maria Rosaria e Rituccia. Durante la seconda guerra mondiale Amalia entra in affari con Enrico Settebellizze, che è senza scrupoli e fa i soldi con la mala. Il fatto di non battere ciglio di fronte alle malefatte della moglie, quest’ultima perde piano piano la fiducia e la stima nei confronti del marito, fino a quando non viene catturato e portato in un campo di prigionia. Dopo la Liberazione, però, Gennaro troverà il suo mondo completamente stravolto. Non è la prima volta che i due attori recitano insieme perché è già successo con Filumena Marturano nel 2022 con la regia di Francesco Amato. Intanto è arrivato un annuncio inaspettato da parte di Massimiliano Gallo.