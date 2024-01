Ascolti 19 gennaio, Colpo di Luna: com’è andata Virginia Raffaele senza Bonolis

Colpo di Luna, prima puntata senza Ciao Darwin di Paolo Bonolis

Ieri sera venerdì 19 gennaio è andata in onda su Rai1 la seconda puntata di Colpo di luna, lo show di Virginia Raffaele. Tra divertimento e risate la showgirl e bravissima imitatrice romana ha tenuto compagnia al pubblico del primo canale con tanti sketch e momenti esilaranti. Ma come sono andati gli ascolti di ieri per Colpo di luna? Si registra una flessione, con quasi mezzo milioni di spettatori in meno per lo show, nonostante l’assenza di Ciao Darwin da Canale 5 di Paolo Bonolis, che ha stoppato momentaneamente il suo viaggio in tv a causa della partita trasmessa. Ad aggiudicarsi la serata è stato Canale Cinque, con la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, la partita tra Inter e Lazio vinta dai nerazzurri per 3-0 e che è stata vista da 4.777.000 telespettatori, con una share del 22,66%. Lo show della Raffaele si è invece fermato a 2.768.000 telespettatori, share 17,41%.

Gli altri ascolti della serata oltre allo show di Virginia Raffaele

Tra i format andati in onda ieri sera venerdì 19 gennaio, Rete 4 ha trasmesso il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi e misteri di cronaca, italiani e non, Quarto Grado. Al centro della puntata, la revisione della sentenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi e l’omicidio di Giulia Tramontano. Il talk è stato seguito da 1.381.000, 9,84%, sicuramente un buon dato per il quarto canale. Italia Uno ha invece proposto il film Rambo 2-La vendetta, la pellicola è stata la scelta di 1.294.000 telespettatori, share 7.35%. La7 ha risposto con “Propaganda Live”. Il programma ha interessato 874.000 telespettatori, con share del 6,21%.

Come è andato l’ultimo scontro tra Colpo di luna e Ciao Darwin

Ieri sera dunque Colpo di luna si è ritrovato ad andare in onda senza la concorrenza di Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin, ma i numeri hanno sorriso ancora una volta alla tv di Cologno Monzese. Su Rai1 Virginia Raffaele, che anche ieri è tornata a imitare Bianca Berlinguer, la scorsa settimana ha incollato davanti il piccolo schermo la bellezza di 3.320.000 spettatori con uno share del 20%. Paolo Bonolis, si è invece mostrato in grande spolvero con Ciao Darwin che è stato seguito da ben 3.478.000 spettatori e uno share del 23.6%, in attesa delle ultime puntate che torneranno ovviamente in onda dalla prossima settimana. Venerdì 26 gennaio invece, andrà in onda su Rai1 l’ultima delle tre puntate previste per Colpo di luna, che ha sicuramente diviso il pubblico dopo le prime due uscite su Rai1. Indiscutibili le doti della Raffaele, ma in molti hanno puntato il dito contro la confusione della trasmissione.