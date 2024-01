Ciao Darwin, chi è ballerino Gabriele Riccio: “Lavorare con Bonolis è un sogno”

Chi è il ballerino Gabriele Riccio che è nel cast di Ciao Darwin 9

Stasera ci sarà la prima puntata di Ciao Darwin del 2024 e per l’occasione la sfida sarà tra Teen e Milf, quindi tutta al femminile. Ci sarà un Padre Natura? Intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su uno dei due ballerini del prestigioso corpo di ballo del programma del venerdì sera di Canale 5 ovvero Gabriele Riccio. Le sue esperienze televisive non si fermano soltanto al programma di Paolo Bonolis perché come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha avuto modo di partecipare a Tale e Quale Show, alla Notte della Taranta, ma l’evento più bello della sua vita è stato fare il coreografo dei Tim Music Awards.

Ciao Darwin 9, per il ballerino lavorare con Paolo Bonolis “è un sogno”

Di certo arrivare a entrare a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin è un grande onore, dato che è un programma cult, entrato nell’immaginario collettivo. E infatti “lavorare con Bonolis è un sogno” ha confessato Gabriele Riccio, che insieme al collega Raffaele Pennacchio balla e fa la felicità del pubblico da casa. Il ballerino seguiva i programmi di Paolo Bonolis fin da piccolo ed è molto felice di aver lavorato con lui perché lo considera un punto fermo del suo percorso artistico. Il pubblico non vede l’ora di tornare a sorridere e a ridere con Bonolis e Laurenti da stasera su Canale 5 sempre dopo il consueto appuntamento con il tg satirico.

Gabriele Riccio ha ottenuto il soprannome di ‘Mare Fuori’ da Paolo Bonolis

Per via del suo fascino mediterraneo e tenebroso, Gabriele Riccio è stato soprannominato ‘Mare Fuori’ da Paolo Bonolis, mentre il collega è stato soprannominato ‘Er Monnezza’. Dopo appunto essere entrato a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, ecco che Gabriele e Raffaele sono stati inseriti nel cast di Avanti un altro, che è ripartito da poco su Canale 5 iniziando subito a conquistare il pubblico. Piccola curiosità: Gabriele ha confessato che la gente lo confonde spesso con l’attore Luca Marinelli mentre il suo più grande mito nel mondo del ballo è senza ombra di dubbio Chris Brown. Il suo sogno nel cassetto? Sembra dubbio quello di seguire un percorso in tv nella veste di coreografo. Il suo profilo Instagram è il seguente: @gabrielestriccio.